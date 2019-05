Matemáticas políticas

Los que me conocen saben que las Matemáticas no son lo mío, pero las sumas y restas las tengo tan controladas como nuestros políticos, para quienes los números se han convertido ya en su principal objetivo en esta campaña. Aunque las cuentas sirven de poco mientras no esté cerrado el recuento de las urnas, el líder del PP, Pablo Casado, abrió en el mitin de Plasencia el tema sobre las probabilidades. Aunque él, por supuesto, tiene clarísimo que el PSOE gobernará con el apoyo de CS, porque Vara y Polo lo tienen todo cerradito.

Para intentar quebrar esa relación, Monago anunció que está dispuesto a respaldar a Cayetano como nuevo presidente de la Junta si la formación naranja consigue más votos que la azul el próximo domingo. Con la intención, imagino, de conseguir que el político de la vitamina le respondiera de la misma forma. Aunque digo yo que Monago no solo se olvidó de otras formaciones, que también juegan, sino que la cosa no es cuestión de que Cs pase al PP en votos, sino que la suma de ambos les dé más escaños que al PSOE y, a pesar de que no son palabra de ley ni mucho menos, según las encuestas da la sensación de que el líder popular está soñando.

Claro, que podría ser que no. Porque también ha dicho, y en esto lleva razón, que «una cosa es quien gana y otra es quien suma». Y lo cierto es que así es, que se lo pregunten si no a la andaluza Susana Díaz. Ganar, ganó las elecciones. El PSOE fue el partido más votado. Pero sumar, pues no sumó. Y el tripartido del centroderecha ocupó el Palacio de San Telmo.

Por lo tanto, ser el partido más votado no garantiza ningún gobierno y ni siquiera un aumento de votos supone más escaños. Por ejemplo, según la encuesta de HOY, el alcalde placentino, Fernando Pizarro, casi una isla azul en el mar rojo en el que se puede convertir Extremadura el 26, podría conseguir, en caso claro de que los vaticinios se cumplan, más votos el domingo que en las elecciones municipales de hace cuatro años y, sin embargo, tener finalmente menos concejales de los que ahora tiene.

Por eso Monago lleva razón cuando dice que en política una cosa es ganar y otra, sumar. Por eso los números tienen ya más importancia que las palabras en unas elecciones en las que los candidatos han guardado silencio sobre posibles pactos. Pero habrá que hablar. A partir del domingo no se trata solo de contar, llega la hora de sumar, la de las probabilidades y la de las confluencias de dos o más conjuntos en un espacio común. Y, en función de los números, esas confluencias pueden ser diversas, porque lo que parece claro es que las mayorías absolutas escasearán.