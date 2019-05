Un mismo político, dos partidos Obed Arnaldo Santos, delante del Consistorio de Cordobilla. :: hoy HISTORIAS DE CAMPAÑA Obed Santos, diputado aún de Podemos en la Asamblea, va en la lista de Extremeños para el Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 18 mayo 2019, 10:43

Entre el hemiciclo ubicado junto al antiguo convento de San Juan de Dios en Mérida, sede de la Asamblea de Extremadura, y el pequeño salón de plenos del Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara las diferencias no solo son físicas. Obed Arnaldo Santos Pascua, de 44 años, se encuentra mentalizado para, si los electores lo quieren, dejar de hablar de los presupuestos regionales y abordar qué hay que hacer para que el pequeño municipo de 915 vecinos tenga fibra óptica o cómo aprovechar los apartamentos turísticos.

Obed Santos se pasa de la política regional a la local, lo cual no es demasiado extraño, tampoco si sucediera a la inversa, pero sí es menos habitual que se pasa, con permiso, de Podemos en el Parlamento a la candidatura municipal de Extremeños. Su sueño es ser alcalde de Cordobilla, en el que vive y del que es natural su madre.

«Mi intención fue siempre hacer política local. Soy de pueblo y me gusta vivir en mi pueblo. Mi idea siempre ha sido poder ayudar a mis vecinos. Nunca he sido concejal, ahora aspiro a ello», explica sobre el primer paso dado.

Sobre el segundo, el cambio o mejor dicho la compatibilización de partidos, asegura: «Sigo siendo militante de Podemos, miembro del Consejo Regional, pero si presento una lista aquí por Podemos recogería menos apoyos que sumándome a la candidatura de Extremeños. Por eso voy como independiente en la de Extremeños. Ya lo había hablado hace dos años con Antonio», remata.

Se refiere a Antonio Cruz Collado, alcalde desde hace 22 años de Cordobilla de Lácara, pueblo a 44 kilómetros de Mérida y 33 de Montijo, su partido judicial. Cruz lleva ocho años como regidor por Extremeños, su tercer partido; antes lo fue cuatro por Ipex (Independientes por Extremadura) y casi la mitad de su vida política defendió las siglas del PSOE. «La lista en la que va Obed es de Extremeños, no una coalición de Extremeños-Podemos como pasa en las elecciones autonómicas», precisa el actual alcalde. «Aquí una lista solo de Podemos no funcionaría», insiste Cruz.

«Me parece que puede aportar cosas para mejorar el pueblo. Va como número tres, así que muy mal se nos tiene que dar para no salir. Luego ya se verá. Esta es mi última legislatura, seguro», afirma el primer edil.

«Para trabajar por el pueblo de uno no hacen falta unas siglas determinadas. Sigo siendo de izquierdas y no me supone ningún choque haber sido diputado de Podemos (corriente Anticapitalistas, la más a la izquierda dentro del partido de Pablo Iglesias) y pasar ahora a una lista de Extremeños», justifica Obed Santos. Especifica que cuando decidió ir por Extremeños en Cordobilla se lo comunicó a la dirección regional de Podemos, con la que admite mantiene serias diferencias por otros asuntos, como la forma en que se ha dirigido el partido en los últimos cuatro años.

«Creo que nos ha faltado salir más de la Asamblea e ir a las calles, a los pueblos», resume como crítica a la gestión del equipo que encabeza Álvaro Jaén como secretario general. «Supieron desde un primer momento mi intención de presentarme por la lista de Extremeños y, además, tampoco los estatutos del partido me impedían presentarme por otro partido porque en Cordobilla no había lista de Podemos», especifica.

Santos, hijo de un médico hondureño afincado en Extremadura y de una administrativa del SES, se encuentra en paro tras la actividad parlamentaria. Licenciado en Historia y con el título del ciclo formativo superior de Administración de Sistemas Informático, solía trabajar como informático o administrador de redes antes de ser elegido diputado regional.

«No me arrepiento en absoluto de haber pasado estos cuatro años en la Asamblea aunque ahora no encuentre a nadie que me quiera contratar», avanza. «Ha habido cosas con las que no estoy satisfecho de mi trayectoria como diputado, ni actuaciones de mi partido, pero eso da para otro artículo. Me quedo con la sensación de que en la Asamblea he podido participar en medidas que han servido para mejorar mi tierra», finaliza Santos.