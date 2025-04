Yolanda Díaz presenta a los candidatos de Sumar: «Me acompañan los mejores» La candidata ha estado acompañada de los cabezas de listas de su coalición durante un acto en el que no han participado ni Belarra ni Errejón al ocupar puestos más bajos en la candidatura

A. Azpiroz Miércoles, 21 de junio 2023, 13:09 | Actualizado 19:18h.

Yolanda Díaz asegura que «se ha rodeado de los mejores» en las listas de Sumar, de las que dirigentes de Podemos como Irene Montero o ... Pablo Echenique se han quedado fuera pese a la insistencia de la formación morada para que formarán no solo parte de la candidatura, sino que lo hicieron también en lugares preferentes. En la presentación no han participado Ione Belarra, Lilith Verstrynge o Íñigo Errejón, al no ocupar puestos de salida, si bien su entrada en el Congreso se da como asegurada.

«Nuestros candidatos representan el mejor talento del país», enfatizó la vicepresidenta, quien en su discurso de apenas siete minutos recalcó que las elecciones del 23-J no giran en torno a elegir entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, si no en avanzar en un país en el que, pese a los buenos datos macroeconómicos, los ciudadanos de a pie siguen sufriendo el alza del precio de los alimentos o de las hipotecas. Por último Díaz señaló que a los integrantes de Sumar «no les unen las siglas», sino un proyecto de país para «mejorar la vida de la gente».

Yolanda Díaz