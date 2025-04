Tezanos se defiende: el CIS se ajustó «bastante» a los resultados del 28-M

R. C. Martes, 6 de junio 2023, 00:12 Comenta Compartir

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, salió este lunes a la palestra para tratar de defender su polémica labor al frente de este organismo público, ante las críticas recibidas respecto a que sus análisis sociológicos estarían supuestamente sesgados conforme a los fallos recurrentes en sus estimaciones de voto para las diferentes citas electorales de esta legislatura. «La metodología del CIS es universal y se viene aplicando desde hace tiempo», dijo ante los medios de comunicación.

Durante un coloquio sobre 'Las mujeres en la Sociología' celebrado en el marco de la Feria del Libro de Madrid, Tezanos sostuvo que los sondeos que realiza el organismo público que dirige ofrecen datos que apuntan solo a «tendencias» en las elecciones. Bajo este argumento, afirmó incluso que los últimos barómetros que realizó previos a los comicios autonómicos y locales celebrados el pasado 28 de mayo «se han ajustado bastante».

Pero lo cierto es que en ese trabajo, conforme a lo que deparó el escrutinio final en las urnas, se sobreestimaban los votos al PSOE y también al espacio de Unidas Podemos, mientras que calculaba que PP y Vox tendrían menos sufragios de los que finalmente cosecharon ambas formaciones. En concreto, en las municipales el resultado final dejó porcentajes parecidos en los datos obtenidos por los dos grandes partidos nacionales, pero justo al revés de lo que apuntaba el CIS, esto es, los populares ganaron esos comicios con un apoyo 31,5% frente al 28,11% de los socialistas

«No somos adivinos»

«Lo que pasa es que los datos del CIS hay que saber interpretarlos«, insistió el presidente del organismo ante los periodistas para tratar de justificar sus aparentes errores en la encuesta publicada. «No somos adivinos», manifestó para acto seguido animar a comprobar «comunidad a comunidad» que «todo lo que hemos anticipado se ha ajustado bastante a lo que ha ocurrido finalmente» tras las elecciones del 28-M.

Sin embargo, al ser preguntado porque de forma recurrente los resultados de sus trabajos no coinciden con los análisis publicados por buena parte de las empresas que realizan estudios demoscópicos de cara a las elecciones, Tezanos replicó que «la única encuesta verídica que se produce en un país serio y maduro es el día de las elecciones», al tiempo que subrayó que «la sociología es una ciencia, no un arte de la adivinación». «En cuanto me tope con un meteorólogo le voy a decir que me diga qué tiempo va a hacer dentro de un mes y medio», ironizó comparando su labor con la que realizan los meteorólogos.