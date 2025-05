Colau, a Díaz: «Una cosa es integrarse y otra que dejemos de ser los Comunes»

Sumar evita aclarar si cuenta con Irene Montero para la campaña

A quince días de que comience la campaña electoral aún no está definido el papel que jugarán en ella Podemos, en general, e Irene Montero en particular. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, se limitó a señalar este viernes durante una entrevista en RNE que la coalición va a plantear una estrategia plural en la que cada uno de los 15 partidos que conforman la coalición izquierdista ocuparán un papel destacado. Eso sí, no dio nombres.

Así como el protagonismo de los dirigentes de Más País o Compromís en Madrid o Valencia se da por más que confirmado, queda la incógnita del rol que jugarán los principales dirigentes de Podemos. Ione Belarra ocupa el quinto puesto de las listas por Madrid y Lilith Verstrynge el cuarto por Barcelona, por lo que se cuenta con su participación en los actos de Sumar en estas circunscripciones. La gran incógnita es el papel de la ministra de Igualdad, apartada de las candidaturas por un veto de Yolanda Díaz que Podemos ha denunciado en público y que la vicepresidenta desmiente.