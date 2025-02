El sanedrín gallego que habla a la cara a Feijóo

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 4 de julio 2023, 00:54 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo no es un hombre de camarillas. Desde que entró en política de la mano del entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, se ha rodeado de un reducido grupo de colaboradores que forman su núcleo duro y con los que trabaja ... codo con codo, en algún caso desde hace 27 años. Son los que se encargan de poner al político de Os Peares los pies en el suelo para que no pierda el contacto con la realidad y vea los problemas de los ciudadanos alejados de las moquetas del poder. Un equipo de fieles muy engrasado, que le siguió desde Galicia a Madrid en abril de 2022 cuando asumió las riendas del PP, en el que todos poseen la confianza suficiente para hablarle a la cara y llevarle la contraria. Y en el que, a diferencia del PSOE en su momento no hay un Iván Redondo que sobresalga por encima de los demás. En todos ellos confía ciegamente Feijóo para desalojar el próximo 23 de julio a Pedro Sánchez y culminar en la Moncloa su carrera política.

El equipo tiene en Mar Sánchez su baluarte. Periodista de formación, proveniente de La Voz de Galicia, es la más veterana colaboradora del líder de los populares. Juntos se marcharon en los 90 al Ministerio de Sanidad y luego a Correos, donde la coruñesa asumió la dirección de Comunicación. Hizo de nuevo las maletas en 2003 pero esta vez para seguirle en su primer paso por la Xunta, después la oposición y de nuevo al Gobierno gallego donde fue secretaria general de Medios hasta su aterrizaje en la madrileña sede de Génova 13, donde se encarga del área de Proyección e Imagen de los populares. La discreción de Sánchez es proverbial. Poco se sabe de la escudera de Feijóo, que trata de pasar desapercibida allí donde acompaña a su jefe y a quien recurre éste en primer lugar cuando hay que apagar un incendio. Es la responsable de la relación con los medios a todos los niveles, como hizo en la Xunta durante los trece años que el hoy candidato a la Moncloa ocupó la residencia oficial de Monte Pío;y la que ha diseñado un sistema muy centralizado para evitar las filtraciones que se producían con la anterior dirección y con las que no comulga el actual presidente del PP. Noticias Relacionadas Olatz Barriuso Los puntales del bipartidismo se lanzan a por el centro 'Tracking' diario: El PP apuntala su ventaja a costa de Vox y Sumar araña votos al PSOE Lourdes Pérez Sánchez no es la única periodista del círculo de confianza del líder gallego. Destacan también Marta Varela, Luis de la Matta y Marcos Gómez, que a lo largo de los últimos años han ido ganando peso en su organigrama. Varela fue su jefa de comunicación hasta que en 2020, tras la cuarta mayoría absoluta, la ascendió a directora general del Gabinete de Presidencia, un puesto similar al que ocupa ahora en Génova. Controla cada detalle y coordina la agenda de Feijóo con la precisión de un cirujano, además de estar detrás de sus discursos. De la Matta se encarga de la estretagia de comunicación del partido a nivel nacional como hacía desde 2007 en Galicia. Es también un experto en redes sociales; bajo su dirección los populares gallegos dieron un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de lanzar sus mensajes a través de distintas plataformas digitales. No solo se mueve en la estrategía política, también en el diseño de las campañas electorales y los argumentarios internos. Lealtad Gómez fue el último periodista en incorporarse al círculo más próximo de Feijoo tras la marcha en 2020 de Lucas Martinón, que dejó la esfera política después de casi 15 años y que ahora ejerce como consultor de comunicación en el ámbito privado. Fogueado en el gabinete del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el lucense fue director general de Medios de la Xunta antes de aterrizar en Génova, donde trabaja entre bambalinas. Fue quien pilotó la pasada campaña digital del PP para los comicios municipales y autonómicos. El último miembro del 'clan gallego', como se conocen a este grupo de asesores entre las filas del PP, es Álvaro Pérez, la persona de confianza de Feijóo cuando se trata de asuntos legales. Fue su jefe de Gabinete durante décadas hasta que en enero del 2020 accedió a la Secretaría General de Presidencia, que dejó para acompañarle en su etapa en Madrid donde recibió el cargo de coordinador de grupos en Congreso, Senado y el Parlamento Europeo. Cinco nombres que conforman el círculo de confianza en el que se apoya el líder del PP para la toma de decisiones, con los que se sienta a hablar, de los que escucha sus diferentes propuestas y a los que ha querido premiar incluyéndolos en las listas para el 23-J. Una lealtad que Feijóo recompensará nuevamente si se convierte en el próximo inquilino del Palacio de la Moncloa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión