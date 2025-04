Sánchez reta a Feijóo a seis debates cara a cara de aquí al 23-J y relega a Díaz Génova rechaza la propuesta, que achaca a la «desesperación» del presidente, y avisa de que «España no está para excentricidades»

Pedro Sánchez quiere debates electorales. Muchos. A cinco, sectoriales, pero sobre todo, cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Hasta seis retó este lunes al líder de la oposición a mantener con él. Uno por semana, en distintos medios, desde el próximo lunes hasta el 23 de julio. Todos los que no quiso tener con Pablo Casado en vísperas de las generales de abril de 2019. En un claro cambio de estrategia respecto a la línea de campaña marcada la semana anterior, cuando presentó el adelanto electoral como una cruzada contra la extrema derecha, el jefe del Ejecutivo planteó la cita como un duelo entre dos. Pero, de momento, no parece que los populares estén dispuestos a darle el gusto. Su portavoz, Borja Sémper, afirmó que analizarán el asunto, pero ya avanzó: «España no necesita siete debates, quien los necesita es Sánchez; es una excentricidad».

Los socialistas se habían mostrado decididos hasta ahora a volver a agitar el miedo a Vox como eje fundamental de su mensaje para las generales y, en un intento de aglutinar todo el voto de la izquierda, a participar en el juego de la polarización. El órdago de ayer, sin embargo, demuestra que han comprendido los peligros de una estrategia que les fue muy útil hace cuatro años, cuando cabalgaron hacia la victoria electoral a lomos de la 'foto de Colón', pero que nunca más ha vuelto a funcionar. En Andalucía, hace un año, solo sirvió para engordar el voto de Juanma Moreno y propulsarlo hacia una histórica mayoría absoluta.

Sánchez–que participó en un foro sobre los fondos europeos organizado por eldiario.es en el Círculo de Bellas Artes– no renunció a equiparar la campaña de la derecha contra el PSOE con las de los nacional-populistas Donald Trump, Viktor Orban o Giorgia Meloni en Estados Unidos, Hungria e Italia y recriminó que se ponga a los ciudadanos ante la disyuntiva de elegir «o Sánchez o España». Pero, al contrario que en el discurso que pronunció la semana pasada ante su grupo parlamentario, evitó cualquier comentario que pudiera sonar a crítica a quienes el 28 de mayo votaron al PP o a Vox. «Cada cual a su manera desea lo mejor para su país», concedió incluso.

Los socialistas aseguran que, como en las autonómicas y municipales, están decididos a desplegar una campaña «en positivo» y a confrontar dos modelos de gestión. Y para eso defienden los debates electorales, después de haber visto cómo sus intentos de marcar la agenda con propuestas sobre vivienda, sequía, sanidad o educación quedaban engullidos por la polémica de la presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu primero y los escándalos de la compra de voto por correo después.

El presidente del Gobierno está convencido, tras un año de enfrentamientos en el Senado con el líder de la oposición, de que es más hábil que él en el 'tú a tú' y de que han sido sus duelos en la Cámara alta lo que más ha contribuido a evidenciar una «insolvencia» que el presidente del PP pudo maquillar, dicen los socialistas, durante sus años de mayoría absoluta al frente de la Xunta de Galicia.Ahora desea que eso llegue a los votantes.

Pero el órdago de Sánchez también pretende desvincular al PSOE de quienes han sido sus aliados durante toda la legislatura, conscientes como son en el partido de lo mucho que les ha penalizado la coalición con Unidas Podemos y los pactos con los independentistas, con quienes hasta hace solo unas semanas reconocían que volverían a pactar para seguir en el Gobierno.

Ninguno con Casado

En 2019, el presidente rechazó los cara a cara con Casado y exigió un debate a cinco que incluyera a un rutilante Vox, algo que no permitió la Junta Electoral Central al considerar que se incumplía el principio de proporcionalidad si se dejaba fuera a partidos como ERC, PNV o Calición Canaria que, en aquel momento, tenían más representación nacional que los de Abascal. Con un Ciudadanos también disparado en las encuestas, Sánchez se negaba a conceder al presidente del PPla condición de 'primus inter pares'. Quería que el electorado de derechas no percibiera un líder claro, dividir el voto. Justo el efecto contrario que ahora persigue en la izquierda.

No es de extrañar que la primera en reaccionar a su propuesta, antes incluso que el PP, fuera la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. «Quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchezy Feijóo está fuera de la realidad», advirtió. El presidente replicó, en una comparecencia en Moncloa con el primer ministro sueco, Ulf Kristensson, que también desea debates a varias bandas. «Vivimos en un sistema plural y también recojo el guante», aseveró. De momento, sin embargo, asegura que ya hay cuatro propuestas de distintos medios–Telecinco, TVE, Antena 3 y Prisa– para sendos debates a dos a los que ya ha dicho 'sí'.

El PP irá analizando las peticiones que vayan llegando al comité de campaña, pero de momento rechazan aclarar a cuántos pretende acudir Feijóo ni en qué formato. En Génova entienden que «lo razonable» es que los debates se celebren durante las dose semanas que dura la contienda y no antes. A partir de ahí señalan que puede haber «dos debates, cuatro o ninguno». «De cero a siete ya decidiremos», señalan las fuentes consultadas.

Lo que sí tienen claro los populares es que no están dispuestos a que nadie les marque la agenda ni los tiempos. «Estamos convencidos de que España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez pero le pedimos calma», insistía Sémper, que achaca la iniciativa al «nerviosismo» y a la «desesperación» de un jefe del Ejecutivo que «está más cómodo en un plató de televisión que en la calle».