Sánchez y Calviño alientan el sueño del pleno empleo en la próxima legislatura El presidente y la vicepresidenta económica prometer ampliar el Código de Buenas Prácticas bancarias para que las familias con rentas iguales o inferiores a los 37.800 euros anuales, y no solo las que no llegan a 30.000, puedan beneficiarse de una ampliación de siete años en el plazo de sus hipotecas

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 5 de julio 2023, 14:44 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

Fue una promesa de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2007, hace ya 16 años: «España alcanzará el pleno empleo en la próxima legislatura». No se refería a una tasa de paro del 0% sino del 8% de paro estructural. Igual que este miércoles Pedro Sánchez y su vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La crisis financiera dio al traste con el sueño que ahora vuelve a alentar otro presidente del Gobierno socialista como reclamo para las generales del próximo día 23. No es que no se llegara a ese anhelado 8%, es que la tasa de desempleo cuando en septiembre de 2011 se disolvieron las Cortes se había disparado al 22,1%.

El tracking diario de GAD3 para este periódico apunta desde el lunes a que la duda no está en si el PP ganará o no las elecciones, ni siquiera en si podrá o no gobernar, sino en si podrá hacerlo en solitario o tendrá que plegarse a una coalición con Vox. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo entiende que, a diferencia de lo que era habitual, a estos comicios su partido puede ir con la cabeza alta por la gestión económica.

El hecho de que España sea la economía de la UE que más crece (a un ritmo del 4,2%, cuatro veces más que la media), de que haya logrado recuperar en tres años el PIB prepandemia, aunque haya sido el último país de la eurozona en hacerlo, y de que haya alcanzado por primera vez en su historia los 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social es para el presidente la prueba de que el «tópico» de que «la izquierda lo que hace es gestionar mejor la política social y cuando hay que hablar de cómo cuadrar las cuentas, déficit, deuda y creación de empleo, hay que llamar a la derecha» ha sido superado.

Esa fue siempre una de sus aspiraciones, desde antes de siquiera de saber que algún día asumiría realmente las riendas del país. «Me gustaría ser recordado como el presidente que arregló la economía», llegó a manifestar en una entrevista para Colpisa en 2015, en su primera etapa como secretario general del PSOE. Ahora se afana en explotar los datos macro positivos pese a haber comprobado el pasado 28 de mayo que una mayoría de votantes no los consideran motivo suficiente para otorgarle la confianza.

Este miércoles en una de esas entrevistas de campaña que realiza a sus ministros para ir lanzando píldoras del programa electoral, Sánchez volvió a ensalzar la figura de la principal responsable de que, en su propias palabras, España vaya «como una moto»: Calviño, la socialista sin carnet que demuestra, dijo, que «el PSOE es una organización grande que integra muchas perspectivas pero que tiene una capacidad tanto técnica como humana de resolver los desafíos con perspectiva progresista».

Voto moderado

El jefe de la Ejecutivo ya ha dejado claro que, si gobierna, sellará una coalición con Sumar que situará a Yolanda Díaz de nuevo como vicepresidenta (probablemente segunda). Pero también que Calviño –que no ha dudado estos días es censurar la idea de la ministra de Trabajo de crear una ‘herencia universal’ de 20.000 euros para jóvenes o la del cheque de mil euros para pagar hipotecas ante la subida de los tipos – repetirá como su número dos. Un modo de intentar, al menos, frenar la fuga al PP del voto moderado.

Calviño y Sánchez no mencionaron en su charla, en un plató montado en Ferraz, las propuesta de su actual y futura socia, pero sí pusieron sobre el tapete la ampliación de la medida recogida en el Código de Buenas prácticas, de carácter voluntario, para que los bancos alarguen siete años la vida del crédito hipotecario a familias con rentas iguales o inferiores a los 37.800 euros anuales. Ahora solo pueden acogerse las familias por debajo de 30.000 euros.

La propuesta llega después de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y las entidades financieras frenaran otra idea más agresiva de la vicepresidenta primera, la de establecer una prórroga automática de tres años en todas las hipotecas a tipo variable destinadas a la compra de vivienda habitual.