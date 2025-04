El PNV considera poco justificable el adelanto y Bildu dice estar preparado Nacionalistas e independentistas serían socios clave en caso de que la derecha no logre una mayoría suficiente

Cristian Reino Barcelona Lunes, 29 de mayo 2023, 14:10 | Actualizado 20:47h.

La sorpresa de la decisión del anticipo electoral es generalizada entre los socios de Pedro Sánchez, pero no todos la critican abiertamente. A unos les coge en plena resaca de las municipales y a otros aún digiriendo los resultados. ERC, PNV y EH Bildu han sido los socios prioritarios de Sánchez esta legislatura. Entre los tres partidos han sumado 24 diputados. Esquerra es el que ha salido peor parado de las elecciones locales. Los republicanos trataron este lunes de trasladar la imagen de que a pesar del fuerte correctivo sufrido en las urnas (han perdido 300.000 votos en cuatro años en las municipales en toda Cataluña), están listos para dar la cara e intentar volver a ser la primera fuerza catalana en el Congreso.

De momento, Esquerra no varía su estrategia. Mantiene su apuesta por el diálogo con el Gobierno y sigue confiando en el mismo candidato que hace cuatro años: Gabriel Rufián. Mensaje de estabilidad por parte de la dirección republicana que ha recibido un serio toque de atención en los comicios locales. La del domingo fue la primera derrota severa de Junqueras desde que pilota la nave republicana. ERC ha pasado de primera fuerza municipalista en Cataluña hace cuatro años, a tercera. Y en Barcelona, ha pasado de ganar los comicios de 2019 a ser tercera y con la mitad de concejales. Esta caída se ha producido cuando más comprometido ha estado el partido en la gobernabilidad española.

Junqueras insistió este lunes en la apuesta por el diálogo con el Gobierno, que se ha traducido en contrapartidas políticas (indultos y derogación de la sedición) a cambio de su apoyo a los presupuestos y a la agenda socioeconómica del Gobierno. ERC no cuestiona que esta estrategia pueda continuar, pero considera que Pedro Sánchez podría no salirse con la suya y no ser capaz de sumar una mayoría para seguir en la Moncloa tras las elecciones. Mientras tanto, Esquerra ratificó este lunes de inmediato a Gabriel Rufián, que repetirá como cabeza de lista en las elecciones generales. ERC obtuvo 13 escaños en las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019.

Beneficio abertzale

A EH Bildu, en cambio, el respaldo al Gobierno en el Congreso le ha aupado electoralmente. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, evitó valorar la decisión de Pedro Sánchez. «Ni entro ni salgo», dijo el líder abertzale. El PNV, en cambio, sí cuestionó el movimiento del presidente del Gobierno. «Sorprendente» y «poco justificable», afirmó Aitor Esteban, portavoz jeltzale en el Congreso. «No parece lo más apropiado y creo que el presidente no ha pensado en el bien institucional ni en el bien de la ciudadanía, sino que ha hecho un cálculo interno», afirmó el portavoz nacionalista. La convocatoria ha cogido a uno y otro partido soberanista vasco con tendencias cruzadas. EH Bildu en subida y el PNV, en caída, y notando el aliento de sus adversarios en el cogote de cara a las próximas elecciones vascas. El PNV ha perdido más de 80.000 votos y EH Bildu ha avanzado 17.000 respecto a hace cuatro años y ha obtenido primeras plazas en Vitoria y Guipúzcoa. El PNV ve que las urnas le han dado un claro aviso, a pesar de ser aún la fuerza de referencia en el País Vasco, y este lunes se conjuró para poner toda la carne en el asador en las generales para intentar revertir la tendencia respecto a sus rivales abertzales.