Casado, Iglesias y Rivera rechazan ir al debate de RTVE por plegarse a las demandas de Sánchez La celebración del encuentro el día 23 se queda en el aire tras la coincidencia de fecha con Atresmedia RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 18 abril 2019, 14:13

La celebración del debate o los debates electorales lleva camino de convertirse en un folletín de final impredecible. TVE, que tenía programado el suyo para el lunes, ha decidido hacerlo el martes, el mismo día que Atresmedia. De esta forma, el 23 de abril los candidatos de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos tienen dos citas a la misma hora y el mismo día.

La cadena pública ha emitido hoy un comunicado en el que, «sin más interés que ser útil a la ciudadanía», informa de su cambio de planes e invita a los cuatro candidatos para que acudan a «la radiotelevisión de todos» el martes. TVE había dejado en manos de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera la fecha del debate. El líder socialista mostró entonces su disposición a acudir al de la corporación pública del lunes después de haber aceptado en un primer momento ir al de la cadena privada. Un cambio de criterio motivado por la resolución de la Junta Electoral de no permitir que Vox, por su falta de representatividad nacional, participara en el duelo.

Que se celebre o no está en el aire porque no todos los actores están de acuerdo. El Comité Electoral del PSOE ha reiterado la voluntad del presidente Pedro Sánchez de participar en el debate a cuatro planteado por RTVE para el día 23 y ha replicado al resto de candidatos que «todos tienen disponibilidad ese día». El PP ha respondido de inmediato al comunicado de RTVE asegurando que su líder, Pablo Casado, asistirá, como tenía comprometido, «al debate de Atresmedia el día 23». El PP recuerda a RTVE que les había invitado en principio a un debate el día 22 y que a ese no tienen problema de asistir, tal y como manifestaron tras recibir dicha invitación. Y a continuación critica a RTVE que haya cambiado de fecha: «TVE ha emitido hoy un comunicado antes de ponerse en contacto con el PP alterando la fecha inicialmente establecida. Nos parece inaceptable que la televisión pública, de la que se espera esté al servicio de todos, actúe al dictado del candidato socialista».

Del mismo modo, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito en Twitter una crítica a RTVE en la que rechaza su propuesta por lo que considera un acto «partidista» a favor de Pedro Sánchez. «RTVE nos invitó a cuatro candidatos el día 22. Tres aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere dos debates. Rosa María Mateos debe rectificar», ha escrito.

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de abril de 2019

El candidato de Ciudadanos se mantuvo en silencio hasta este mediodía. Albert Rivera comentó en Twitter que tampoco se va a prestar «al juego» de Sánchez, y que el lunes se desplazará a la corporación pública y el martes a la cadena privada. «Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo», escribió.

Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo.



Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de abril de 2019

De esta manera, TVE se encuentra con un debate convocado el martes al que ningún candidato ha confirmado su asistencia. Sánchez aceptó participar en el del lunes, pero no ha dicho nada para el martes tras el cambio de planes de la cadena pública. Casado, Iglesias y Rivera han dicho que ese día acudirán a la cita de Atresmedia, y que el lunes estarían en TVE.

«No» a Vox

La Junta Electoral Central no permitió celebrar un debate a cinco en Atresmedia el 23 de abril por incluir a Vox e incumplir la obligación de proporcionalidad, y la cadena ha anunciado su intención de celebrar su propio debate, con o sin Pedro Sánchez. RTVE explica en un comunicado su «responsabilidad social de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos».

La resolución del órgano que vela por la limpieza del proceso electoral obligó este martes a los estrategas socialistas a revisar una decisión tomada con la intención de diluir la figura del principal rival de Sánchez, Pablo Casado, y situarlo en pie de igualdad con el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el líder de Vox, Santiago Abascal. En su deseo de utilizar a Vox como ariete contra el PP, de hecho, idearon una argumentación 'ad hoc' para admitir la presencia del partido nacionalista populista , a pesar de que se trata de una formación sin representación parlamentaria.

Los socialistas argumentaron así que era de interés general que hubiera debates entre las fuerzas que superaran el 10% de intención de voto en los sondeos. La Instrucción de la Junta Electoral sobre este tipo de cuestiones indica, sin embargo, que para ser considerado «grupo político significativo» es necesario haber superado el 5% de los votos en procesos electorales recientes celebrados «en el ámbito territorial del medio de difusión». Ciudadanos y Podemos lo habían hecho en 2015, el primero en las municipales y el segundo en las europeas, cuando participaron en un debate a cuatro también en Atresmedia.

El debate en RTVE - en caso de celebrarse- será conducido por Xabier Fortes y se emitirá en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey por La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE y además por TVE Internacional y Radio Exterior. RTVE ofrece gratuitamente la señal a todos los medios audiovisuales españoles.