El PSOE planea una campaña mediática y menos sujeta a la activación de sus cuadros

El PSOE se plantea una campaña electoral que exija menos esfuerzo movilizador a sus cuadros. Pedro Sánchez defendió este sábado ante el comité federal ... que ratificó por unanimidad las listas, en un ambiente enrarecido tras la derrota de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, que la organización «ya está en marcha» y sale a «ganar» las generales del 23 de julio. Pero lo cierto es que en la dirección de los socialistas son conscientes del agotamiento y el desánimo que sacude al partido.

Sobre el papel y con los datos en la mano insisten en que los comicios del mes pasado, tras los que (a la espera de que se constituyan los nuevos gobiernos) perderán siete presidencias autonómicas y quince alcaldías en grandes ciudades, no arrojaron cifras tan negativas como 'a priori' pudiera parecer y que la distancia de tres puntos que el PP les sacó en las locales es perfectamente salvable. Pero el factor humano cuenta.

«Nuestra fortaleza está en lo municipal y mucha gente se ha ido al paro ¿Cómo les pides que te llenen mítines?», admiten

«La gran fortaleza de un partido como el nuestro es el poder municipal, es lo que da capilaridad en todo el territorio y ahora hay mucha gente que se ha quedado en paro ¿Cómo les vas a pedir que se te pongan a llenar mítines?», dice un cargo con años de experiencia en la fontanería del partido. A ese factor se suma otro más: el calor de un mes de julio, poco propicio para la celebración de actos al aire libre a las siete de la tarde o a las doce de la mañana, que es cuando suelen tener lugar estos eventos para garantizarse la entrada en los informativos.

«En estas últimas elecciones hemos visto -remata además un barón que recuerda las buenas sensaciones por las que se guiaron en la campaña de mayo al ver la gran afluencia a los actos– que este tipo de cosas exigen mucho sacrificio para poca rentabilidad».

Debates y cumbres

Todos esos elementos explican la propuesta de Sánchez de celebrar seis debates televisados con Alberto Núñez Feijóo, más los que sean precisos entre el resto de actores políticos y los que puedan organizarse de carácter sectorial, por ejemplo, sobre economía, el asunto sobre el que quiere hacer pivotar la contienda.

Moncloa y Ferraz piensan en una campaña más mediática y menos territorial, aunque no quieran renunciar a la celebración de actos. Los habrá, pero, probablemente, según fuentes del partido no uno por día. Hay que tener en cuenta, además, que tanto la cumbre de UE-CELAC, concebida como uno de los grandes hitos de la presidencia española de la Unión para estrechar lazos comerciales y culturales con Latinoamérica, como la próxima cumbre de líderes de la OTAN, coincidirán con la campaña. La primera se celebrará en Bruselas entre el 17 y 18 de julio y la segunda en Vilna, la capital de Lituania, el 11 y12 de julio. Y, de momento, Sánchez no se las quiere saltar. Al revés.

Sánchez no renuncia por ahora a participar como presidente de turno de la UE en actos previstos en los días previos al 23-J

En los próximos días, empezando por este lunes con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el PSOE se plantea tirar de sus ministros para ir desgranando en actos reducidos con la prensa el programa electoral, que inicialmente iba a ser ratificado el sábado, pero finalmente aprobará una próxima ejecutiva, en la que el comité federal delegó todos los poderes ante la falta de tiempo.