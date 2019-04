Los presos secesionistas irrumpen con fuerza en la campaña El cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Jordi Sànchez, ofrece una rueda de prensa desde la cárcel. / Efe Jordi Sànchez ofrece una rueda de prensa desde prisión, descarta las líneas rojas para investir a Sánchez y afirma que el PSOE acabará asumiendo el referéndum CRISTIAN REINO Jueves, 18 abril 2019, 13:05

En el ecuador de la campaña electoral para el 28-A, que tiene a Cataluña como uno de sus temas centrales, este jueves han irrumpido con fuerza los presos secesionistas. El cabeza de lista de JxCat, Jordi Sànchez, ha ofrecido una rueda de prensa desde la cárcel de Soto del Real (Madrid). Se trata del primer preso que comparece públicamente ante los medios de comunicación durante su estancia en la cárcel. Sànchez, que lleva año y medio en prisión y que está siendo juzgado en el Supremo acusado de rebelión, hizo la petición a la Junta Electoral para poder dar una rueda de prensa, después de que el organismo electoral autorizara lo propio a Oriol Junqueras.

Sànchez se ha mostrado esta mañana dispuesto al diálogo con el Gobierno central. A su juicio lo que está en juego en las elecciones generales en Cataluña es quién se sienta en la mesa de negociación con el futuro gobierno socialista. «Lo que nos jugamos es quién se sienta con Sánchez a negociar», ha afirmado en una rueda de prensa organizada por la agencia Efe. Sànchez ha comparecido por vía telemática desde una sala de Soto del Real.

Con chaqueta azul, lazo amarillo en la solapa, sentado en una mesa blanca y una bandera española de fondo y una foto del Rey, el expresidente de la ANC ha descartado las «líneas rojas» para negociar con el Ejecutivo. Líneas rojas, no, pero sí condiciones, que pasan por el reconocimiento a largo plazo del derecho de autodeterminación. «El referéndum es la solución y el PSOE lo acabará asumiendo por responsabilidad histórica», ha dicho. Y también porque la alternativa, ha dicho, es el bloqueo o un gobierno de los socialistas con la derecha.

«Vamos a Madrid con las credenciales claras. Es indispensable que si alguien quiere el apoyo de JxCat tenga voluntad de asumir que el referéndum forma parte de la solución. Ya tendremos tiempo de hablar de cómo y cuándo. No estamos exigiendo un referéndum a cambio de invertir Sánchez. Somos responsables y sabemos las dificultades», ha apuntado. Según el líder de JxCat, el PSOE buscará un socio estable para cuatro años, porque no puede seguir siendo parte del grupo del «bloqueo». «Queremos el diálogo. Pero lo queremos para concretar soluciones y el referéndum pueda ser concretado en los próximos años», ha reiterado. «Si el PSOE no acepta, nosotros no seremos responsables», ha avisado.

«No podemos mirar hacia atrás, hay que mirar al futuro», ha señalado. «La cuestión central en estas elecciones en Cataluña es cómo condicionamos y negociamos con Sánchez», ha reiterado. JxCat se ha mostrado «leal al mandato del 1-O» y se ha mostrado convencido de que ocupará su escaño a partir del 28-A. «Asumo que dejaré mi escaño en el Parlamento catalán para ocupar mi escaño en el Congreso», ha expresado.

El cabeza de lista de JxCat ha señalado que no le preocupa su indulto y que no se presenta a las elecciones para resolver algo que a su entender se dilucidará en los tribunales, aunque cree que el juicio está dejando claro que no cometieron ninguno de los delitos que se les imputan y que pronto estará en libertad. JxCat se presenta como la «voz del 1-O». «No os fallaremos», ha dicho cuando se ha dirigido directamente a los electores para pedirles el voto. «Somos el voto para que Cataluña pueda autodeterminarse», ha rematado.

A partir de ahora la presencia de los presos en actos de campaña será más habitual. Hasta la fecha inéditos, el viernes Oriol Junqueras ofrecerá una rueda de prensa por vía telemática desde Soto del Real. En su caso, a través de la agencia catalana ACN. Además, el líder republicano ha recibido la autorización para participar de forma telemática, junto a Romeva, en un mitin en Cambrils (Tarragona). El presidente de ERC también podrá dar dos entrevistas a medios catalanes el mismo domingo y el lunes.