Vox presidirá las Cortes de Aragón tras llegar a un acuerdo con el PP

Marta Fernández Martín ha sido elegida este viernes presidenta de las Cortes de Aragón. Tras la constitución del parlamento, Vox obtiene una nueva presidencia autonómica ... después de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo justifican esta maniobra alegando que la configuración de la asamblea regional responde a lo salido de las urnas el pasado 28-M. «La participación de Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón responde a la historia y a la tradición del parlamentarismo de la Comunidad Autónoma», justifica el Partido Popular de Aragón. «En todas las legislaturas, salvo en la constituyente, el tercer partido con mayor número de votos ha obtenido un puesto en dicho órgano», añaden. La Vicepresidencia Primera y la Secretaría Primera corresponderán a los populares.

Fernández ha obtenido el apoyo de los 35 diputados de PP y VOX, con 32 votos en blanco del resto de partidos. Desde Génova señalan que el acuerdo «se circunscribe exclusivamente» a la composición de la Mesa de las Cortes de Aragón y no necesariamente al Gobierno de la comunidad.

El vicepresidente de VOX, Jorge Buxadé, ha afirmado que «la mano sigue tendida» y que «el objetivo es cambiar las políticas aquí en Aragón, como en Valencia, Baleares, Murcia y cualquier lugar del territorio nacional».

Con respecto a la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos, Buxadé ha reconocido que hay contactos con el presidente de VOX, Santiago Abascal, pero que son las comisiones y equipos negociadores los que se encargan de ello.

En este sentido, ha valorado el acuerdo alcanzado entre el PP y su formación para que sea la diputada Marta Fernández quien presida la Mesa de las Cortes de Aragón en la XI Legislatura. «Cuando el Partido Popular tiene intención de negociar, sentido común, lealtad y buena fe, las cosas funcionan», ha añadido.

Licenciada en Derecho, la nueva presidenta de las Cortes de Aragón tuvo su primera experiencia en la política activa en la pasada legislatura. En sus redes sociales ha negado la violencia de género y se ha expresado a favor del endurecimiento de las penas. Según publica El Heraldo, en las últimas horas ha borrado su cuenta de Twitter. En una entrevista arremetió duramente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Esta no sabe de nada de la vida, solo sabe arrodillarse, para medrar».

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha denunciado este viernes que el PP ha cambiado «principios por sillones» al pactar con Vox en comunidades autónomas después de las elecciones del 28 de mayo, alertando de que el partido de Santiago Abascal entra en estas instituciones y no cree en el Estado autonómico.

Así lo ha hecho en declaraciones desde la Puerta del Sol, donde ha asistido a la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

Preguntada por el acuerdo de los de Alberto Núñez Feijóo con Vox para la Mesa de las Cortes de Aragón, la ministra Portavoz ha recriminado «a qué precio» lo ha firmado el PP, si al de asumir los postulados de la «ultraderecha» y renunciar a avances para las mujeres como la lucha contra la violencia de género y la igualdad real.

Estrategia de pactos

Todo ello se produce mientras la partida extremeña no ha acabado todavía. Aún pueden pasar muchas cosas para salir de la aparente situación de bloqueo y evitar una repetición electoral que tendría lugar ya en noviembre. Pero entre tanto, los socialistas alimentan la idea de que, después del 23 de julio, las reticencias mostrados por la popular María Guardiola a dejar que el partido de Santiago Abascal entre en el Gobierno o cuele en un acuerdo programático sus posiciones respecto a la violencia machista, los inmigrantes o el colectivo LGTBI, se esfumarán. Ella confía en que Vox claudique.

Mientras, el PP aprovecha para hacer una apelación al voto útil. En este sentido los populares afrontan este viernes un nuevo examen con la constitución de las Cortes de Aragón. El jueves por la noche los de Santiago Abascal anunciaron un acuerdo para presidirlas y aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo lo desmintió, esta mañana ha confirmado un acuerdo para constituir la Mesa de las Cortes.

El jueves, el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper trató de situar al votante ante el escenario que se puede abrir en el ámbito nacional tras las generales en caso de que el PP no obtenga una mayoría suficientemente sólida. Y, agitando una vez más el rechazo que suscita la figura del presidente del Gobierno, apeló tanto al electorado de centro como al que está más a la derecha. «Quien quiera cambio que no lo subcontrate y quien quiera moderación que no lo dude. Estamos en condiciones de acabar con el 'sanchismo' y de hacerlo con serenidad y respeto», dijo.

La dirección del PP trata así de rebajar los humos de un Vox envalentonado tras haber logrado, con una inusitada rapidez, entrar en el Gobierno de la Generalitat valenciana con una vicepresidencia, las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura y un pacto que, entre otras cosas, no habla de violencia machista sino «intrafamiliar», además de haber colocado en la presidencia de las Cortes baleares a un diputado, Gabriel Le Senne, más conocido por el momento por sus controvertidos tuits (como el ya famoso «por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene») que por su obra política.

Sémper incluso reprochó al partido de extrema derecha que se ponga «estupendo» en Murcia, donde su importancia numérica es muy relativa. Fernando López Miras quedó, con un 43% del voto, a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta e insiste en que está legitimado para gobernar en solitario aunque admita que será necesario llegar a acuerdos para garantizar la estabilidad. La formación de Abascal en la región replica que López Miras es rehén de la estrategia de Feijóo para el 23-J y pide negociar con Génova.

También el socialista Guillermo Fernández Vara se mostró convencido el jueves de que la autonomía de los barones que tanto predica el líder del PP es pura fachada y acusó a Guardiola de estar haciendo lo que más beneficia a su partido ahora de cara a las generales, que es, dijo, «blanquear lo que se ha hecho en Valencia».

Castigo electoral

El aún presidente en funciones de Extremadura -empatado con el PP a 28 escaños pero con una ligera ventaja en número de votos- cargó por igual además sobre unos y otros la responsabilidad de una repetición electoral. La experiencia dicta que cuando se obliga a los ciudadanos a volver a las urnas tras una legislatura fallida el castigo lo recibe el partido identificado como escollo para el acuerdo. Y Vara señaló con el dedo. «PP y Vox están experimentando cómo van a ser sus relaciones en el futuro. Están haciendo un laboratorio con Extremadura -dijo en la Ser-. ¡Pues que experimenten con otros!».

Sémper reivindicó la actuación de estos tres barones -en un acto playero de presentación de campaña- como la prueba de que no van a «reproducir el 'sanchismo'». «No vamos a renunciar a nuestros principios y posiciones políticas más elementales por acceder al poder y no vamos a someter los gobiernos a minorías parlamentarias que no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianos», adujo.

El encaje del acuerdo valenciano en ese discurso, sin embargo, es complicado. Y el hecho de que la víspera Feijóo redujera el asunto a una cuestión de posibilidades aritméticas y porcentajes de voto al decir que tanto Guardiola como Mazón habían hecho «lo correcto» porque en un caso Vox solo tenía el 8% de los votos frente al 39% y en el otro el 12% frente al 35% tampoco ayuda.