Dicen los catastrofistas que el ambiente es el de los años 30, que hay mucha tensión. Se nota que han leído poco a Chaves Nogales y a Pla. Esto no tiene nada que ver con el ambiente de la década de los 30, ni tan siquiera con el ambiente de la década de los 80. El miedo puede ser rentable políticamente, pero no dramaticemos: ni vuelve Franco de la mano de Vox ni vuelven los terroristas-golpistas de la mano de Sánchez. En 1982, a la mañana siguiente de la victoria aplastante de Felipe González, el taladro de un vecino despertó a mi madre, que abrió los ojos sobresaltada creyendo que el ruido ensordecedor del Black & Deker provenía de una patrulla aérea de asalto. Recuerdos de una guerra. Esta vez, mi madre se ha ido tan tranquila a la cama y mañana se levantará tan pancha. Eso sí, ella y mi padre han pasado toda la noche saltando de La 13 a La Sexta porque desde hace unos años son unos adictos a las tertulias políticas. Vivimos una política televisada y retuiteada que es dramática como espectáculo porque si no, cambias de canal y de red social, pero que pierde dramatismo y excitación en cuanto sale de la tele y del móvil para posarse sobre el velador de ese café donde tres amigas treintañeras confiesan que votan a Vox, a Podemos y al PSOE y se ríen discutiendo. Los resultados lo han dejado todo como imaginábamos: el espectáculo continúa y si mañana retumba un taladro, mi madre se levantará encantada, enchufará la tele y disfrutará de sus tostadas con política y mermelada. Y así no eran las cosas en 1930.