Las otras papeletas del 28A en la región

Actividad en Mérida del partido Actúa el miércoles pasado, al que no asistió Llamazares por enfermedad. Aunque son cinco los partidos más conocidos ahora, el 28 de abril concurren hasta 11 formaciones con candidatos por Cáceres y Badajoz

Antes imperaba el bipartidismo, ahora las opciones parecen haberse disparado con cinco formaciones influyentes, pero hay vida más allá del nuevo pentapartidismo. Los votantes encontrarán muchas más papeletas cuando lleguen a su cabina electoral el 28 de abril. Tanto en el caso de la provincia de Badajoz como en la de Cáceres habrá once y nueve cabezas de lista al Congreso respectivamente. Son los otros partidos, aquellos que apenas dan mítines y cuyos anuncios no se insertan en los espacios electorales gratuitos. Su ideario suele ser especializado, tiende hacia la izquierda y, aunque juegan el partido electoral, no suelen entrar en el reparto de escaños porque casi nunca alcanzan el umbral mínimo de votos exigido por ley en el 3% de las papeletas válidas.

Este 28 de abril, además de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, también piden el voto tanto por Badajoz como por Cáceres Partido Animalista (Pacma), Recortes Cero-Grupo Verde, Actúa (PACT) y y Extremeños Prex-Crex. Únicamente por Badajoz se presentan además Por un Mundo más justo (PUM+J) y Defensa de lo Público (DP).

AL CONGRESO Además de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox Se presentan cuatro partidos por Cáceres y Badajoz, más dos solo por Badajoz. Necesitan llegar el 3% de los votos válidos para entrar en el reparto de escaños. PACMA Partido Animalista. Por Badajoz se presenta Ángela Casillas y por Cáceres Raquel Moreno. Recortes Cero-Grupo Verde Por Badajoz se presenta Dolores Rico y por Cáceres Sara Montero. Actúa (Pact) Por Badajoz se presenta Laura Márquez y por Cáceres Joaquín Paredes. Extremeños Prex-Crex Por Badajoz se presenta María del Carmen Flores y por Cáceres se presenta Mari Paz García. PUM+J Por un mundo más Justo. Por Badajoz se presenta Luis Blanco. +uDP Organización en Defensa de lo Público. Por Badajoz se presenta Alfonso Glez. Bermejo.

Algunos de estos partidos acaban de surgir, otros llevan años en la parrilla electoral. A algunos llamará la atención, por ejemplo, la concurrencia a las generales de Extremeños Prex-Crex, una coalición regionalista de larga tradición en la región-fue fundado en 1995- que suele obtener representación municipal en algunos pueblos. Su candidata al congreso por Cáceres, Mari Paz García Melchor, es una maestra de Plasencia. «Nos presentamos a las generales movidos por la ciudadanía, que nos pide que demos el paso ahora que los extremeños se están quitando la venda del bipartidismo», dice esta candidata regionalista cuya presencia en las papeletas del 28A tiene que ver con dar visibilidad a unas siglas de cara a las municipales y autonómicas (en este caso van en confluencia) que tienen lugar el 26 de mayo.

Otro partido que hace años resulta familiar a todos los electores es Pacma, el cual representa a los animalistas y cuyo objetivo es incluir en la agenda política la necesidad de un trato digno para los animales. Aún no han conseguido representación institucional, pero se jactan de que en cada votación mejoran los resultados anteriores. En las últimas elecciones generales, las del 26 de junio de 2016, en Extremadura este partido obtuvo el 0,7% de los votos en ambas provincias y en total sumó 4.443 seguidores, casi cinco veces más que UPyD, si bien se quedó lejos de su rival más cercano, Ciudadanos, que superó el 10% de los votos aunque tampoco consiguiera escaño. Ángela Casillas es su número uno por Badajoz y Raquel Moreno por Cáceres.

Según Casillas, licenciada en Veterinaria y que es de Villanueva la Serena, si no fuera por la ley electoral ya tendrían representación en el Congreso. No obstante, saben que su ideario está influyendo en la sociedad a través de otro partido. «Cada año mejoramos el ideario y lo ampliamos, pero ahora por ejemplo en el caso de Extremadura ya no tenemos que pedir que se prohíban los espectáculos con animales», dice en referencia a una de las últimas leyes aprobadas en la Asamblea.

Conseguir visibilidad

Queda claro que conseguir representación parlamentaria no siempre es el objetivo de estos otros partidos. En 2017 surgió Actúa cuando Gaspar Llamazares (el miércoles pasado iba a estar de campaña en Mérida y Trujillo, pero se lo impidió un contratiempo de salud) decidió apartarse de Izquierda Unida. El otro valor conocido que se ha sumado a Actúa ha sido Baltasar Garzón.

En general, esta formación la nutren antiguos partidarios de IU, como Joaquín Paredes en la región, que fue secretario de organización de esta coalición. En su opinión, «IU ha quedado diluida en Podemos y entre este partido y el PSOE está nuestro nicho de votantes. Analizando la abstención es muy elevada y ahora el efecto Podemos se ha desinflado, de ahí nuestras posibilidades», decía esta semana Paredes, quien ya adelanta que estas generales son una especie de ensayo -se presentan en doce provincias que incluyen las dos extremeñas- de un proyecto que esperan tenga continuidad, por eso irán el 26 de mayo a las europeas, las autonómicas y tratarán de elaborar listas en algunos municipios para obtener los primeros concejales.

También a la izquierda en el espectro ideológico se sitúa Recortes Cero-Grupo Verde, donde se encuentran tanto ecologistas como militantes de izquierda. Se presentan en 52 provincias con 52 mujeres como cabezas de lista. Por Badajoz, Dolores Rico, explicaba esta semana a Efe que defienden «un plan de reindustrialización para Extremadura y el fomento de la agricultura y la ganadería». Además, la medida principal del partido es la redistribución de la riqueza. Este diario ha tratado por varias vías de conseguir la foto de su candidata, pero no ha obtenido respuesta.

También en una línea ideológica parecida concurre a la generales Defensa de lo Público. Esta formación surgió en 2015 y anunció en diciembre del año pasado en Villafanca de los Barros que concurriría a las autonómicas. Se consideran defensores de las clases trabajadoras y del sistema público, además de pedir la salida de España de la Unión Europea tal y como está concebida actualmente. A nivel más local, defienden el rebusco como forma de subsistencia de muchas familia. Ahora se presentan a las generales del 28 de abril. Su candidato por Badajoz es Alfonso González Bermejo, farmacéutico jubilado que fue concejal en el Ayuntamiento de Badajoz por Izquierda Unida, un ejemplo más, como el de Joaquín Paredes, de cómo personas que estuvieron en primera fila de la política regresan al cabo del tiempo bajo otras siglas, aunque el ideario sea similar.

Muchas sensibilidades

En general, ninguno de los aspirantes mencionados hasta ahora sueña con convertirse en diputado nacional. Dice Luis Blanco, que vive a caballo entre Zafra y Almendralejo y es de nuevo cabeza de lista al Congreso por Badajoz por Por un mundo más justo (PUM+J), que conseguir escaño es prácticamente imposible, pero hay que participar para que se sepa que hay opciones más allá de los grandes partidos. «Concurrimos para que se visibilice que no solo hay tres o cinco partidos. hay muchas sensibilidades que deben ser escuchadas y aunque no tenemos potencial económico ni estructura (en Extremadura no hay sede física) esperamos romper en algún momento». PUM+J tiene un eurodiputado gracias a su integración en una coalición y un concejal en Santurce (País Vasco). El ideario, resume Blanco, «es poner en el centro de todo a la persona y saber que hoy sí se puede acabar con la pobreza en el mundo, pero hay que hacerlo desde la política», declara.