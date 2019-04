Pablo Casado estará el Jueves Santo en Cáceres Mérida y Badajoz EUROPA PRESS Martes, 16 abril 2019, 08:14

Mérida. El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, visitará Extremadura este Jueves Santo, día 18 de abril, para participar en actos electorales en Cáceres, Mérida y Badajoz. Según la portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, Casado realizará un paseo por Cáceres, participará en un encuentro y comida con afiliados del PP en Mérida y en Badajoz asistirá a alguna de las procesiones o visitará algún templo. Esta visita sustituirá a la que iba a tener lugar el Domingo de Resurrección.

Cortes recalcó ayer que Casado viene porque quiere «seguir conociendo» y «escuchando» a los extremeños, ya que la región es una «prioridad» para él y para el PP. «No como otros -en referencia a Pedro Sánchez-, que hoy (por ayer) tenían que haber estado en Guadalupe, y no sabemos si no ha venido porque el Falcon no podía aterrizar en Guadalupe o simplemente los extremeños les importamos poco». Hoy martes, la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, participará en un acto en Alburquerque.