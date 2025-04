Las oficinas de Correos se llenan de ciudadanos para solicitar el voto por correo de cara al 23-J

«A ver, yo me voy de vacaciones el día...». Todas las conversaciones empezaban de forma muy similar, porque hay muchas dudas: sobre las fechas, ... sobre los plazos, sobre la dirección, sobre el lugar de entrega de los sobres. Votar por correo es una novedad para muchos de los extremeños que en los dos primeros días en que se podían iniciar los trámites se han acercado hasta las oficinas de Correos.

Personas mayores ya jubiladas y con las fechas de sus viajes del Imserso cerradas, trabajadores que aprovechaban la pausa del café o ciudadanos que sacaban un hueco en sus tareas diarias han provocado bastante más movimiento del habitual en las sedes de Correos en Extremadura durante los dos últimos días.

La mayoría acudía a informarse y se llevaba a casa los documentos que debían rellenar para solicitar el voto. «Me han dado uno para mí, otro para mi marido y otro mi hija, porque estaremos los tres de vacaciones el 23 de julio», explicaba Elisa Ruano a la puerta del edificio de Correos del Paseo de San Francisco, en Badajoz.

«No mandan las papeletas al extranjero y estaré en Portugal; interrumpiré mis vacaciones y vendré» Mercedes Lema Vecina de Badajoz

Porque ese es el primer paso que deben completar aquellos que pretendan votar por correo: pedir que se les envíen a casa los sobres para introducir el voto y las papeletas de todos los partidos que se presentan a las elecciones. Es algo que se puede hacer desde el pasado martes y hasta el 13 de julio.

En esa solicitud se debe incluir la dirección a la que se desea que Correos le mande toda la documentación. «¿Entonces yo tengo que poner la dirección del hotel de Alicante?», dudaba Juan Jesús Alfonso, que votará por correo por primera vez.

No es una pregunta sin sentido. Sobres y papeletas empezarán a ser remitidas a los electores el día 3 de julio, por lo que estos deberán pedir que se las envíen al lugar en el que vayan a estar a partir de esa fecha. Eso sí, solo dentro del territorio nacional. Algo que Mercedes Lema no entiende muy bien. «Se las mandan a los españoles que residen en el extranjero, ¿no? Pero yo no puedo recibirlas en Portugal», comenta.

Los plazos 3 de julio fecha a partir de la cual se enviarán a los solicitantes la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto 13 de julio fecha tope (inclusive) en la que los electores pueden solicitar el certificado de su inscripción en el censo electoral; la obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse telemáticamente en la web www.correos.es y en cualquier oficina de Correos de España 19 de julio es la fecha tope para emitir el voto por correo. En esta fase, el elector debe remitir su voto por correo certificado, introducido en el sobre con la dirección de su mesa electoral. Esta gestión vuelve a hacerse en las oficinas de Correos

La solución que ella ha encontrado, ya que tiene previsto estar en Setúbal con familiares y amigos, es perder un día de sus vacaciones. «Pondremos mi dirección de Badajoz y nos tocará venir un día a por los votos y a votar; es una faena pero creo que es más necesario que nunca participar porque hay opciones que están cogiendo mucha fuerza y que no me gustan nada», detallaba Mercedes, que recuerda que ya votó por correo una vez, pero hace muchos años.

Más experiencia tiene María Dolores Miranda en cumplir con su derecho al voto de manera anticipada. «Casi siempre –reconocía– voto por correo; no sé si estaré de vacaciones, pero normalmente paso los fines de semana fuera de Badajoz y me parece la mejor opción».

En cualquier oficina

Tras recibir los votos, los ciudadanos podrán entregarlos, en un sobre cerrado, en cualquier oficina de Correos antes del 19 de julio.

Francisco Javier Gutiérrez y María del Carmen Miranda lo harán en Cádiz. Ellos aprovecharon ayer para dejar cumplimentada toda la documentación. «Es la primera vez que votamos por correo, porque ya tenemos las vacaciones pagadas para el mes de julio», explicaban al mismo tiempo que mostraban los resguardos de su solicitud. «El proceso es sencillo», añadían.

No todos los ciudadanos opinaban igual a las puertas de las oficinas. «El problema es que no hay una fecha exacta en la que te van a llegar las papeletas a casa», detectaba Cipriano Hurtado, que también espera estar de vacaciones el 23-J.

La Oficina del Censo Electoral hará el envío entre el 3 y el 16 de julio, según especifican en Correos. Eso supone que haya personas que duden a la hora de qué domicilio poner. Una situación que afecta, principalmente, a quienes tienen previsto el inicio de sus vacaciones entre esos días.

¿Qué pasa si pongo mi dirección habitual, pero cuando me vaya todavía no he recibido las papeletas? Es una de las preguntas más comunes entre los electores. «Nos dicen que si no nos llega se puede pedir de manera presencial en cualquier oficina de Correos de España; que nadie se queda sin votar», decía una mujer que prefería no dar su nombre. «Vale, pero si yo me voy de vacaciones el día...».