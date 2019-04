Uno de cada nueve elegidos para las mesas electorales en Cáceres intenta renunciar María Cantón ha pedido no ser vocal en la mesa electoral por tener dos hijos aún lactantes. / A. Méndez La Junta Electoral de Zona exime a 95 cacereños de su responsabilidad por motivos de salud y laborales, principalmente CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Jueves, 11 abril 2019, 21:22

¿Dedicaría unas 16 horas de su tiempo un domingo de primavera a apuntalar la democracia con su presencia en una mesa electoral? Esa pregunta, expresada de una forma más fría y administrativa en forma de carta certificada, es la que late bajo la notificación que le ha llegado a 918 cacereños en los últimos días.

En realidad, no hay opción. No es fácil negarse a cumplir con esta función establecida por la democracia y que es obligatoria. Sin embargo, y según la Junta Electoral de Zona de Cáceres, uno de cada nueve seleccionados en la capital cacereña han intentado rechazar este llamamiento alegando diferentes causas relacionadas con la salud, con los cuidados, con citas sociales ineludibles o con su desempeño profesional. En concreto, de los 918 convocados para cubrir las plazas de presidente, primer y segundo vocal y sus correspondientes suplentes (dos por cada puesto), 104 personas han tramitado su renuncia, de las cuales se han admitido 95, tal y como informa Félix Fernández, personal colaborador de la Junta Electoral de Zona, integrada por tres magistrados y el secretario del Juzgado Decano. Los partidos políticos con representación tienen derecho a dos vocales no judiciales.

El pasado miércoles tuvo lugar una primera vista para analizar cada situación. El número de personas eximidas de esta obligación aún puede crecer, ya que a cuatro de ellas se les ha requerido más información. El proceso continúa con la reasignación de los cargos, lo que puede generar nuevos rechazos, pero ya en menor cantidad. Si posteriormente cualquiera de los designados no pudiera acudir deberá comunicarlo al menos 72 horas antes de las elecciones.

62.584 cacereños estaban en el 'bombo' para ejercer de presidentes y vocales en las 106 mesas electorales de la ciudad. El sorteo se llevó a cabo el pasado 3 de abril durante un pleno extraordinario, ya que esta función depende de los Ayuntamientos, junto a la de comunicar. En los tres días siguientes, los 'agraciados' recibieron esta notificación, y cuentan con siete días naturales para alegar. Del censo total, que asciende a 76.855 personas, quedan fuera para ejercer de presidentes o vocales todas aquellas cuya edad supere los 70 años y que no sepan leer ni escribir. Para el puesto de presidente se exige tener el título de Bachillerato o el de Formación Profesional de Segundo Grado.

En la mayor parte de las ocasiones, explica Félix Fernández, los motivos para el rechazo de este derecho están contemplados por la ley. De 65 a 70 años se puede formar parte de la mesa, pero los que lo deseen y estén en este tramo, pueden renunciar. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares en ejercicio, cargos administrativos que tengan que desempeñar su cargo con motivo de las elecciones, trabajos de interés público que necesiten ese día o madres de lactantes, por ejemplo, son cuestiones que contempla la ley, igual que los motivos de salud que invaliden para desempeñar ese cargo. ¿Y qué hay de celebraciones como bodas o comuniones, muy habituales en estas fechas? El criterio depende de cada Junta Electoral de Zona, en donde se decide el grado de parentesco que «libraría» a la persona de estar en la mesa electoral. La ausencia injustificada puede acarrear consecuencias penales.

Los presidentes y los vocales cobran una dieta por su trabajo de 65 euros, y además tendrán derecho a una reducción de cinco horas de su jornada laboral el día posterior a las elecciones.

María Cantón Merino tiene 40 años y es madre de tres hijos, dos de ellos mellizos de 18 meses y a los que aún da el pecho. «He pedido la renuncia en el juzgado con un escrito de la pediatra, que me dijo que en todo caso tendrían que darme las horas de lactancia», explica esta madre, que aún no ha recibido respuesta. Teme la larga jornada que se prolonga desde las ocho de la mañana, cuando se configuran las mesas, hasta que los votos son trasladados a la Junta Electoral de zona, a última hora de la noche. «Me han dicho que hasta la una de la mañana». Esta mujer, que ejerce siempre su derecho al voto, asegura que en condiciones más llevaderas no le importaría participar para ver de cerca el engranaje de la democracia. «Pero con los tres críos y dando el pecho es difícil, si fuera un turno de unas horas concretas sería más llevadero, pero son muchísimas horas».