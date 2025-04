Podemos claudica y asume el veto de Díaz a Montero en las listas de Sumar

Ander Azpiroz Madrid Sábado, 17 de junio 2023, 12:16 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Podemos no solo admite ya que tendrá «un papel modesto» en Sumar. También asume el veto impuesto por Yolanda Díaz a Irene Montero y otros ... dirigentes de la formación como Pablo Echenique, Rafa Mayoral o Ángela Rodríguez 'Pam'. Ninguno de ellos, todos dentro del núcleo duro de la dirección del partido, figurará en las listas de la coalición izquierdista ante el 23-J. La humillación no se queda ahí. Ione Belarra ocupará el quinto puesto de salida por Madrid y Lilith verstrynge –número tres de Podemos– el cuarto en Barcelona, una circunscripción a la que llega como paracaidista y con la que no tiene vinculación política. Migajas para el partido que en 2016 se creía a las puertas de asaltar los cielos y que soñó con el 'sorpasso' al PSOE desde la izquierda.

La claudicación se sabía ya desde que el viernes 9 de junio se cerró el plazo para registrar coaliciones ante el Ministerio del Interior, a la que Podemos se adhirió tras agotar los tiempos en negociaciones infructuosas. No se conocía su magnitud. Ayer, tras una semana de silencio e intentos vanos en privado de rebañar un lugar en las candidaturas para la ministra de Igualdad, la secretaria general de Podemos dio explicaciones ante su Consejo Ciudadano, el máximo órgano interno entre Asambleas Ciudadanas. Belarra explicó que «resulta doloroso» aceptar los vetos personales de Díaz, pero justificó que «es el único camino para reeditar la coalición». Según resumió la líder de Podemos, apartar a la ministra de Igualdad supone «un gran error porque implica la victoria del disciplinamiento de las derechas» que, añadió, han atacado a Irene Montero sin tregua durante los últimos cuatro años a nivel mediático y personal, incluidos escraches a su vivienda familiar por parte de grupos de ultraderecha. La número dos de Podemos pidió la palabra durante el cónclave del partido. Primero para defender su labor al frente del Ministerio de Igualdad, un repaso en el que obvió los efectos penales de la ley del 'solo sí es sí' y la reducción de penas para más de un millar de delincuentes sexuales. Y, añadió, su veto por parte de Yolanda Díaz «es injusto». Pese a todo, «Podemos se pondrá detrás de Díaz de cara a las generales», afirmó Belarra. El paso al lado de Montero no significa su retirada. La número dos de Podemos no renuncia a la política y, en palabras de Belarra, es el principal activo político para una formación que ahora va a plantear sus objetivos «a medio plazo». Según desgranó, lo primero es contribuir a una mayoría de izquierdas en el Parlamento y lo siguiente será reconstruir la fortaleza del partido, un objetivo en el que sin duda chocarán con el liderazgo de Yolanda Díaz al margen de cuáles sean los resultados que deparen las generales. El mensaje de la secretaria general fue claro: Podemos regresa a los cuarteles de invierno, pero en ningún caso renuncia a su programa ni a sus luchas. Iglesias denuncia mezquindad Pablo Iglesias y Echenique elogiaron ayer el valor de las máximas dirigentes del partido al anteponer los intereses colectivos por delante de los partidistas o personales. «No es frecuente que el valor y la decencia prevalezcan sobre la cobardía y la mezquindad. Pero qué hermoso es caminar detrás de vosotras, compañeras», escribió el exlíder de Podemos. Se trata, a la postre, del mismo argumento con el que presionó Alberto Garzón a las dirigentes de la formación morada hace dos semanas después de anunciar su retirada de la primera línea política. No es frecuente que el valor y la decencia prevalezcan sobre la cobardía y la mezquindad… Pero qué hermoso es caminar detrás de vosotras, compañeras. Gracias y adelante ✊ pic.twitter.com/Qc2O30fF0d — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 17, 2023 Iglesias no dio nombres a los que atribuir la «mezquindad» que denuncia, pero sí lo hicieron antes Belarra y Montero en sus intervenciones en la sede de Podemos. Ambas coincidieron en señalar a la misma persona: Yolanda Díaz. Es, en definitiva, la líder de la izquierda que ungió sin primarias de por medio el propio fundador de Podemos cuando decidió tirar la toalla en el ring político tras su fiasco en las elecciones madrileñas de 2021 para pasar a convertirse en «influencer de las redes sociales», según se declara él mismo a día de hoy. Echenique, el otro gran damnificado y al que Sumar le ha negado encabezar de nuevo las listas por Zaragoza, resaltó «la valentía e inteligencia» de Ione Belarra e Irene Montero, y apeló «a la lealtad». Otro mensaje más para Yolanda Díaz. El adiós de quien convirtió el Congreso en campo de batalla rene Montero es la ministra más joven en llegar al Gobierno y también una de las que más polémicas han suscitado dentro del hemiciclo del Congreso. Fue designada titular de Igualdad dentro del cupo pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para repartirse el Ejecutivo tras la repetición electoral de noviembre de 2019. En los últimos cuatro años ha abanderado desde su escaño el feminismo, una pelea que incluso la ha llevado a enfrentarse a sus propios colectivos. También al PSOE, su socio de Gobierno, que ha pugnado con ella –especialmente la exvicepresidenta Carmen Calvo– ante el temor de que la lucha feminista fuera monopolizada por Podemos. Para Montero ha sido una legislatura también de muchos ataques externos desde el PP y Vox. Los principales han llegado a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y que conllevó una reforma del Código Penal que ha desencadenado la reducción de penas para más de un millar de delincuentes sexuales. No era lo que pretendía Montero, pero el derecho es el derecho. La justicia se ha pronunciado a través de centenares de sentencias avaladas además por el Tribunal Supremo. Lejos de recular, la número dos de Podemos sostiene que «los jueces son unos fachas». El 'solo sí es sí' terminó de articular una alianza contra Montero que ha supuesto a la postre su caída y que se traduce en el veto a su presencia en las listas de Sumar. La opinión generalizada dentro de la izquierda más allá de Podemos es que es una política quemada, por mucho que en sus rifirrafes en las sesiones de control al Gobierno del Congreso llamase fascistas a los diputados de PP y Vox. Montero, como hizo Pablo Iglesias en su momento durante las negociaciones de coalición fallida con el PSOE tras abril de 2019, ha decidido dar un paso al lado. No renuncia a regresar a la primera línea política aún sin ser diputada. Sea como fuere, parece del todo improbable que una hipotética reedición de la coalición renueve su confianza al frente de Igualdad. PSOE y Sumar la consideran amortizada.

