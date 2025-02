María Teresa Macías, candidata del PSOE al Senado por Badajoz, sobre el 23-J: «Feijóo no es de fiar»

La número dos del PSOE al Senado por Badajoz, María Teresa Macías, ha asegurado este sábado en Calamonte que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no es de fiar» y no tiene proyecto para España ni para Extremadura.

Macías ha realizado estas declaraciones en ... un acto de los socialistas pacenses en Calamonte para explicar las principales propuestas del programa electoral del PSOE destinadas a los jóvenes «para convertirlos en los protagonistas del futuro».

Durante su intervención «la importancia de los y las jóvenes en un proyecto progresista y abierto que gobierna para la mayoría social de nuestro país» y ha argumentado que «Feijoó no pronunció palabra alguna sobre los jóvenes ayer en su acto en Badajoz, al que vino a hablarnos de otros partidos pero no dijo nada sustancial para Extremadura», en referencia al acto del líder del PP este viernes en la capital pacense.

Además, Macías le ha exigido «transparencia y que le diga a los españoles cuánto cobra de sobresueldos y le paga la casa porque no lo declara al Senado» y le ha interpelado sobre «si le da vergüenza o pacta sin vergüenza alguna con quienes quieren eliminar la autonomía, derogar la ley del aborto o excluyen y señalan al colectivo LGTBIQ+».

En este sentido, ha recalcado que «Feijoó no tiene proyecto de país y no habla, prueba de ello son todas las declaraciones que existen sobre su actuación en Extremadura», señalando de manera expresa «que Feijoó no es de fiar», según ha informado este sábado el PSOE de la provincia de Badajoz en nota de prensa.

«Si Pedro Sánchez vuelve a gobernar, los jóvenes serán los grandes protagonistas con tres prioridades claras para los y las socialistas: ofrecerles mejores oportunidades formativas, creando 250.000 nuevas plazas de FP; garantizarles el acceso a la vivienda asequible, construyendo 183.000 viviendas públicas para alquiler (el 50% para los jóvenes) y establecer la gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años», ha argumentado.

Asimismo, ha subrayado también la importancia de la salud mental a todos los niveles, pero especialmente en los jóvenes, a los que si Sánchez sigue gobernando «se les asistirá psicológicamente en un plazo máximo de 15 días».

Entre otras medidas ha destacado el nuevo programa de intercambio con becas para los alumnos/as de bachillerato, la ampliación de la dotación en el bono alquiler joven y una cuenta de ahorro bonificada para la compra de la primera vivienda que les permitirá ahorrar 30.000€ libres de tributación.

Por otro lado, ha destacado «que es una alegría que se vayan desplegando los proyectos en los que ha estado trabajado el PSOE de Extremadura y el gobierno de España para crear 30.000 nuevos puestos de empleo y un ejemplo de ello es la convocatoria del PERTE en el que se va a amparar la gigafactoría de Navalmoral de la Mata».