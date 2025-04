Las listas de Vox, en diez rostros clave

La confección de las listas para las elecciones generales ha conllevado un arduo trabajo en Vox en las últimas semanas. Los de Santiago Abascal podrían ... resultar determinantes para la composición del Gobierno tras el 23-J y han optado por unas candidaturas que responden, según subrayan, a una vocación de «continuismo». Aunque sí que hay, no obstante, alguna sorpresa. En total, 13 de los 52 diputados del partido no repetirán en las listas de las próximas generales, con los casos de Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso y Mireia Borrás como los que han despertado mayor revuelo.

Santiago Abascal

Santiago Abascal, número uno por Madrid, se enfrenta a su gran oportunidad como candidato a presidente del Gobierno desde que es líder de Vox. Tras las generales de 2019, donde los suyos consiguieron dar su gran paso -52 diputados- aupándose como tercera fuerza del Parlamento, la formación ultra pretende ahora ser determinante para, junto al PP de Alberto Núñez-Feijóo, desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Espinosa de los Monteros

El que ha sido portavoz parlamentario de Vox esta legislatura resiste e irá como número tres por Madrid. Iván Espinosa de los Monteros encabeza uno de los sectores más templados dentro del partido de extrema derecha y existía la duda de si podía llegar a ser relegado a un papel menos importante en las listas al 23-J. Si los de Abascal alcanzan la Moncloa y forman gobierno con el PP, es bastante probable que sea uno de los dirigentes de Vox que ocupe un cargo relevante.

Javier Ortega-Smith

Javier Ortega-Smith volverá al Congreso de los Diputados de nuevo. Y lo hará de la misma forma que en 2019, ocupando al mismo tiempo una silla en el Ayuntamiento de Madrid, donde fue candidato a alcalde el pasado 28-M. El dirigente de Vox perdió cierto poder interno el pasado año tras la disputa con Macarena Olona. La abogada del Estado salió de la formación, pero Abascal nombró a Ignacio Garriga nuevo secretario general del partido en detrimento de Ortega Smith -quien pasó a ser vicepresidente-. En las elecciones municipales no consiguió convertirse en el teniente de alcalde del popular José Luis Martínez-Almeida.

Carlos Flores Juberías

El cabeza de lista del partido por Valencia ha sido protagonista de la polémica que ha marcado el inicio de la carrera hacia el 23-J: el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana y la postura de los de Abascal respecto a la violencia machista -que niegan por considerarlo una invención «ideológica»-. Carlos Flores Juberías fue condenado en 2002 a un año de prisión por un «delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones» contra su mujer, de la que se estaba divorciando y a la que provocó «un quebranto psicológico». El PP puso como línea roja para formar Gobierno en la Comunidad Valenciana que el candidato de los Abascal fuese excluido de la ecuación. Vox optó entonces por alcanzar un acuerdo sin su presencia, pero le metió en las listas a las generales en un puesto privilegiado: número uno por Valencia al Congreso.

Carina Mejías

Mejías (Barcelona, 1964), abogada de profesión, ha sido diputada regional en el Parlament de 1999 a 2003 por el PP y de 2006 a 2010 por Ciudadanos, concejala en el Ayuntamiento de Barcelona de 2015 a 2019 y diputada en el Congreso de 2019 a 2020, cuando se dio de baja de la formación naranja. Mejías acompañará por Barcelona a Juan José Aizcorbe, que ya fue cabeza de lista en esta demarcación en 2019. Una incorporación que responde a la preocupación con la que muchos dentro de la formación habían recibido la noticia de que diputados como Víctor Sánchez del Real o Mireia Borràs, identificados con el liberalismo, no repetían en las listas.

Carla Toscano

Carla Toscano ocupa el número siete en la lista de Vox al Congreso por Madrid. En la actual legislatura ha sido protagonista de alguno de los momentos más tensos en el Congreso. Hace meses afirmó en la Cámara baja que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, era «haber estudiado en profundidad» a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos. La frase provocó una gran bronca y una cascada de reacciones en contra, pero desde el partido la arroparon de forma inmediata e incluso aprovecharon la ocasión para relanzar su perfil. Nacida en Madrid hace 45 años, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee un máster de Lingüística Aplicada a la enseñanza del español. Ha sido portavoz en la Comisión de Violencia de Género.

María Magdalena Nevado

Repite como cabeza de lista por Cáceres, al igual que en 2019. Esta legislatura ha sido uno de los rostros reconocibles del grupo parlamentario de la derecha radical en el Congreso. Nacida en la provincia extremeña en 1973, Nevado tiene un grado en Derecho y un máster en Comunicación Política y Empresarial. También ha sido portavoz de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura y Violencia de Género. Es hermana de Elena Nevado, quien fue alcaldesa de Cáceres por el PP.

Cristina Bravo Bosch

La actual vicepresidenta provincial del partido en Galicia será la cabeza de lista por Orense. Licenciada en Filología Hispánica, Bravo Bosch es profesora de idiomas (español, gallego, alemán, latín e inglés) desde hace más de 30 años y ha impartido charlas y realizado publicaciones para diversos congresos de profesorado. Además, participa activamente en acciones de voluntariado social y medioambiental. Se trata de un puesto relevante ya que una de las asignaturas pendientes de Vox sigue siendo Galicia, donde sus resultados tanto en las municipales y autonómicas como en las generales no son equiparables a su empuje en otras comunidades. Ha sido uno de los logros de Alberto Núñez Feijóo en su paso por la Xunta: haber dejado en la irrelevancia a la extrema derecha.

Eduardo Gutiérrez de Cabiedes

Gutiérrez de Cabiedes ya fue candidato por Vox al Parlamento de Navarra, donde ocupó la cuarta posición en la lista. Y en 2011 encabezó la candidatura del PP en Bera. Nació en Pamplona en 1966, está casado y es padre de seis hijos. Es ingeniero industrial por TECNUN-Universidad de Navarra y Global-Executive MBA por el IESE. Su relación con los de Abascal es de primera hora porque lleva afiliado al partido desde 2014, cuando Vox contaba apenas con un año de vida. La extrema derecha ambiciona arraigar en una comunidad tan simbólica como la foral, donde han conseguido por primera vez este 28-M representación en el Parlamento.

Macarena Olona

La que fuese portavoz parlamentaria de Vox y candidata a los comicios andaluces del pasado año se lanza al Congreso de los Diputados en esta cita electoral con 'Caminando Juntos', el partido político que ha inscrito para esta campaña en el Ministerio del Interior. La abogada del Estado reapareció en escena el pasado mes de octubre -tras su enfrentamiento con la dirección nacional pilotada por Abascal- y entonces aseguró que solo daría el paso de fundar una nueva formación si Vox cosechaba un resultado negativo el 28-M. Eso no sucedió -sus ex crecieron en esos comicios-, pero Olona lo hizo igualmente. La exdirigente de Vox se presenta por la circunscripción de Granada, tal y como prometió y después de su revés en las autonómicas andaluzas que marcaron su salida de Vox, pero 'Caminando Juntos' no concurre en todas las provincias.