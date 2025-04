Las listas de Sumar, en diez rostros clave

Ander Azpiroz Domingo, 11 de junio 2023 | Actualizado 20/06/2023 18:02h. Comenta Compartir

Tras meses de negociaciones, Sumar cerró sobre la bocina una coalición de la que forman parte Movimiento Sumar -el partido instrumental creado por Díaz-, Podemos, ... Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís, Més per Mallorca, Més per Menorca, Chunta Aragonesista, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Iniciativa Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Aunque las listas no quedarán cerradas oficialmente hasta el 19 de junio, Sumar las da por zanjadas ante las exigencias en las que persisten los morados.

Yolanda Díaz La vicepresidenta segunda salvó 'in extremis' la candidatura conjunta de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Hasta 15 se han sumado a su proyecto, incluido Podemos, que tras meses de tira y afloja pasó finalmente por el aro y aceptó verse relegado en las listas electorales. Yolanda Díaz, en un tono triunfal, asegura que Sumar sale a ganar tanto al PSOE como a la derecha y la ultraderecha. Su liderazgo, en cualquier caso, queda a expensas de como sepa conciliar los intereses particulares que cada uno de los partidos que la acompañan y del resultado que dé la suma el 23-J. Irene Montero La ministra de Igualdad y número dos de Podemos ha quedado apartada de las listas por un veto que, según denuncia la formación morada, ha impuesto Díaz. Montero ha llegado muy tocada políticamente a las elecciones por el impacto de la ley del 'solo sí es sí' con las rebajas de penas de las que se han beneficiado más de un millar de agresores sexuales; una ley enmendada por sus aliados socialistas por orden del presidente Sánchez y refrendada con el apoyo del PP. Tras días de 'pressing', Podemos acabó claudicando ante la marginación de su política seguramente más emblemática, que ha perdido el favor que el presidente Sánchez le había guardado toda la legislatura. Ione Belarra La secretaria general de Podemos se ha visto relegada a la quinta posición de las listas para Madrid. Supone un agravio para Podemos, ya que por delante de Belarra figuran dos miembros de Más País; entre ellos Íñigo Errejón, enemigo íntimo de la dirección de la formación morada. Salvo debacle electoral, Belarra debería tener asegurado un sillón en el Congreso ya que las izquierdas sumaron por separado en 2019 siete escaños. No obstante, verse desplazada y por detrás del 'errejonismo' no deja de ser un trágala. Noticias Relacionadas Las listas del PSOE, en diez rostros clave Las listas del PP, en diez rostros clave Las listas de Vox, en diez rostros clave Íñigo Errejón El fundador de Podemos y mano derecha de Pablo Iglesias hasta Vistalegre II se ha cobrado venganza con el aparato del que fuera su partido. Logra para Más País los puestos 3 y 4 de la lista por Madrid, a lo que se podría sumar la designación de Pablo Bustinduy, un acérrimo errejonista, como escudero de Díaz en el número dos de la codiciada plancha madrileña. El líder de Más País ha hecho valer en las negociaciones que su partido fue la primera fuerza de las izquierdas en las elecciones autonómicas del 28-M, mientras que Podemos ha desaparecido de la Asamblea regional. Pablo Echenique Es el otro gran damnificado en las planchas electorales. El portavoz en el Congreso, quien inició su carrera en Podemos como opositor de Pablo Iglesias y ha acabado siendo uno de sus seguidores más fieles, también ha sido vetado por Suma. Echenique encabezó en las anteriores elecciones la candidatura por Zaragoza. El pacto con la Chunta Aragonesista le ha apartado, pese a que este partido de ideología izquierdista y nacionalista no obtiene representación en la Cámara baja desde la retirada de la política de José Antonio Labordeta en 2008. Según explica el propio Echenique en una carta dirigida a la militancia de Podemos, Sumar y personas «con nombres y apellidos» impidieron su candidatura desde un primer momento. Pero, añade, no piensa desistir de seguir defendiendo a su partido. Lilith Verstrynge La secretaria de Organización de Podemos, el cargo más relevante tras Belarra y Montero, ocupará el número 4 por la circunscripción de Barcelona, puesto de salida pero siempre que Sumar logre cuando menos reeditar los resultados de Podemos y los que eran sus afines en las generales de 2019. Verstrynge va, además, por un lugar que no esperaba dado que es madrileña de nacimiento y no tiene especial relación con Cataluña. Su inclusión en las listas de En Comú Podem se interpreta como un gesto de la formación de Ada Colau hacia quienes han sido sus socios en las últimas legislaturas autonómicas y nacionales. Sumar aún no ha despejado quién encabezará la candidatura barcelonesa, una vez que Colau descartó que fuera a ser ella. Agustín Santos Maraver La inclusión en la listas de Agustín Santos Maraver, hasta ahora embajador de España ante la ONU, ha sido una de las sorpresas en las listas de Sumar ya que concurrirá como número dos por Madrid, un puesto para el que sonaba fuerte el exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy. Nacido en Los Ángeles, Maraver es licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociología. Su incursión en la primera línea política se produce tras haber sido asesor de varios gobiernos socialistas y haber recorrido los cinco continentes. Además de ejercer distintos cargos como jefe de Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y su actual cargo, también ha desempeñado labores diplomáticas en Washington D.C. (Estados Unidos), Pekín (China), Camberra (Australia), Bruselas (Bélgica) y La Habana (Cuba), a los que se suman sus estancias en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Perpiñán (Francia) como cónsul general entre 2013 y 2017 y entre 2017 y 2018, respectivamente. Alberto Garzón El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo anunció hace diez días su retirada de la «primera línea política» y su renuncia a volver a ocupar un escaño en el Congreso. Un paso al lado que se interpretó como un dardo a Podemos -singularmente a Montero y Belarra- ante su resistencia a firmar un acuerdo con Sumar a cuenta de las listas. Javier Sánchez Serna Sumar argumenta que ha pactado con Podemos ocho puestos que mientras los de Díaz dan por garantizados, los morados creen, además de cortos, difíciles de alcanzar en unas elecciones tan polarizadas entre Sánchez y Feijóo como las de este 23-J. Además de Belarra y Verstrynge, el coordinador autonómico del partido y diputado por Murcia encabezará la plancha por su tierra. Junto a Sánchez Serna, los otros cabeza de lista reservados a Podemos son Idoia Villanueva, por Navarra; Pilar Garrido, por Guipúzcoa; Roberto Uriarte, por Álava; Martina Velarde, por Granada; y Noemí Santana, por Las Palmas. En las islas, uno de los candidatos es Alberto Rodríguez, que fue apartado de su escaño en el Congreso tras ser condenado por una agresión y otro cargo que se ha abrazado a Díaz desde su desafección a Podemos. Teresa Rodríguez El 'alma mater' de Adelante Andalucía, líder de los anticapitalistas que paladearon las mieles del éxito junto al primer Podemos, acabó desenganchada de los morados tras un agrio enfrentamiento interno con epicentro en un grupo parlamentario escindido. Pero Rodríguez, que ha decidido poner fin a su experiencia política junto a su pareja, el alcalde en funciones de Cádiz José María 'Kichi' González, ha dado un 'no' a integrarse en Sumar y su partido buscará un asiento en el Congreso para su andalucismo de nuevo cuño con una única candidatura por la provincia gaditana. Rodríguez ha explicado las razones de su desmarque de Díaz en un hilo en Twitter en el que detalla los agravios que dice haber sufrido tanto de los morados como de los afines a la vicepresidenta.

