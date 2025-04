Las listas del PSOE, en diez rostros clave

El PSOE aprobó sus listas electorales para las generales precipitadas por el presidente del Gobierno en el comité federal celebrado a las dos semanas del ... revés del 28-M. Se preveía un cónclave más o menos pacífico dada la gravedad del momento, pero se registró un conato de rebelión de varias federaciones territoriales molestas por cómo Ferraz ha alterado las candidaturas en lo que interpretan como una intromisión. Entre ellas figuran las de los barones más críticos con Sánchez: el castellanomanchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, cabeza de cartel por Madrid, ha configurado unas listas llenas de rostros reconocibles y representativos de su gestión que sirve de carta de presentación para unos comicios en los que pretende remontar el resultado de las autonómicas y municipales del 28 de mayo poniendo en valor la buena marcha de la economía junto a sus políticas sociales. Pero también ha dejado bien colocados a todos sus fieles, entre ellos, a su jefe de gabinete, Óscar López, y al número dos de este, Antonio Hernando, lo que desde el propio partido ha sido interpretado como señal de que quiere un grupo parlamentario controlado en caso de que el 23 de julio vengan mal dadas.

Teresa Ribera

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es la número 2 de la lista por Madrid. El jefe del Ejecutivo ha diseminado a todos todos sus ministros -salvo los tres que han rehusado el ofrecimiento, Nadia Calviño (Economía), José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Pilar Llop (Justicia)- en las candidaturas. Solo en la que él encabeza ha incluido a cuatro además de a la ministra para la Transición Ecológica: el de Presidencia, Félix Bolaños; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Exteriores, José Manuel Albares. Completan la relación Miquel Iceta (Cultura) y Raquel Sánchez, números 2 y 3 por Barcelona y los cabeza de lista María Jesús Montero (Hacienda), por Sevilla; Fernando Grande-Marlaska (Interior), por Cádiz; Pilar Alegría (Educación), por Zaragoza; Isabel Rodríguez (portavoz y Política Territorial), por Ciudad Lineal; Héctor Gómez (Industria), por Tenerife; José Miñones (Sanidad), por A Coruña; Diana Morant (Ciencia), por Valencia; y Luis Planas (Agricultura), por Córdoba.

Carmen Calvo

La recuperación de la exvicepresidenta primera, defenestrada después de duros enfrentamientos con Podemos, especialmente con Irene Montero por asuntos como la ley trans, puede interpretarse también como un guiño al feminismo clásico en un momento en el que los socialistas han perdido el diferencial que solían sacar al PP en voto de las mujeres. Encabezará la lista de Granada, para malestar de la dirección provincial.

José Luis Ábalos

Es tradición que a los secretarios de Organización el PSOE se les trate con deferencia. Ábalos fue descabalgado del Gobierno, donde ejercía como ministro de Transportes, y del partido sin que mediara mucha explicación. Como ha ido haciendo en estos años con otras personas muy identificables para los socialistas pero de las que se había distanciado en la guerra fratricida de 2016 (incluidos su director y subdirector de gabinete), Sánchez lo ha repescado ahora. Será el 2 en la lista por Valencia, donde tiene peso orgánico y puede desempeñar un papel para reorganizar la federación.

Mercedes González

La decisión de abandonar el cargo para poder ir en la listas electorales, tomada por la directora de la Guardia Civil que había sido nombrada hace tan solo dos meses, es uno de los indicios más claros de que los socialistas tienen poca fe en la posibilidad de seguir gobernando tras el 23 de julio pese al discurso oficial.

Meritxell Batet

La presidenta del Congreso y dirigente del PSC repetirá como cabeza de lista por Barcelona, una de las circunscripciones en las que los socialistas tienen depositadas más esperanzas. Ha sido siempre una de las personas más fieles a Pedro Sánchez (aunque en las primarias de 2014 estuvo del lado de Eduardo Madina). El jefe del Ejecutivo incluso la llevó de número 2 de su candidatura en las generales de 2015. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la nombró ministra de Política Territorial.

Emiliano García-Page

Tras su mayoría absoluta el 28 de mayo, es el único barón que consiguió que Ferraz diera marcha atrás el viernes en su decisión de alterar las listas aprobadas en el territorio para situar a la alcaldesa de Toledo (que pronto dejará de serlo), Milagros Tolón, como número 1 de la candidatura en esa provincia. Finalmente, encabezará la candidatura, como él había previsto, el secretario de Organización del partido en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

Luis Tudanca

No le sirvió de nada protestar ante la decisión de la dirección federal de modificar la lista del Senado por Valladolid y la del Congreso por Ávila, en la que se incluyó a Manuel Arribas, a quien en el PSOE de Castilla y León vinculan con el escándalo del llamado 'caso Tito Berni'. Pero el mero hecho de que este 'sanchista' de primera hora elevara la voz es sintomático de cómo se encuentra el partido tras el 28-M.

Ximo Puig

El barón valenciano ha perdido la Generalitat pese a haber logrado 48.000 votos más que en 2019 y haber obtenido el mejor resultado del partido en la región en 16 años. Su idea ahora volver a intentarlo dentro cuatro años, pero la elaboración de las listas ha destapado una oposición interna que ha logrado un primer aval de Ferraz, representada por el secretario general de Valencia, Carlos Fernández Bielsa.

Javier Lambán

«Los muertos no sangran», dicen en la dirección del partido. El aún presidente en funciones de Aragón ha sido, junto a García-Page, la voz más crítica del PSOE contra Pedro Sánchez en los últimos seis años, pero no podrá volver a gobernar y tampoco tiene intención de liderar la oposición. Ferraz, que le forzó a incluir a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como número uno por Zaragoza, ignoró después sus protestas cuando la comisión federal de listas decidió situar como dos a Susana Sumelzo -una de los 15 diputados que en 2016 llevó su fidelidad a Sánchez al extremo de votar no en la investidura de Mariano Rajoy- y alteró la plancha de Teruel.