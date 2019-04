¡Hola! ¿me mandas tu programa? Diario de una indecisa Si los partidos grandes tardan cuatro días en responder a una petición sencilla del ciudadano... ¿cuánto tiempo necesitan para los grandes asuntos? Miembros del PNV muestra el programa electoral de la formación para el Congreso y el Senado. YOLANDA VEIGA Bilbao Jueves, 18 abril 2019, 01:15

Eso del mogollón de indecisos que dicen que hay tiene pinta de ser una milonga para endiñarnos quince días 'non stop' de matraca eletoral. Es como cuando en las encuestas incluyen el 'No sabe, no contesta'. ¿Cuántos son, un 10%, un 15% como mucho? Pero no un 40% como dicen que hay de gente que no lo tiene claro. Hacemos un sondeo doméstico en la redacción y de diez compañeros encuestados solo dos se reconocen indecisos. Eso son un 20%, la mitad de lo que dicen las encuestas, que desde la metedura de pata de 2016 tienen la misma credibilidad que las predicciones del tiempo.

Recortes Cero-Grupo Verde es el único partido que presenta al Congreso 52 candidatas. No saldrá ninguna, pero es un gesto. La clave: ellas a la cabeza

Por cierto que a los decididos de la redacción no les hemos preguntado a quien van a votar para no hacer 'spoilers'. Y porque el voto toda la vida hemos oído en casa que es secreto. Ni se dice a quién votas ni cuánto ganas. Desde la crisis, sin embargo, los sueldos no es que sean secretos, es que muchas veces son miserables. Me contaba el otro día una amiga que va a cambiar de trabajo porque en el actual el ambiente se está poniendo irrespirable. «En el nuevo me pagan 30 euros menos pero me compensa». Ella, treintañera con carrera, máster y perro se puede permitir 30 euros menos al mes, pero otros ni eso. Porque 30 euros son muchos cuando hablamos de sueldos de 600, que de eso hablamos.

Igual es cuestión de esperar al 29 de abril, para cambiar de trabajo digo. Porque todos los partidos presumen de tener la solución a la precariedad laboral juvenil, y este lunes Teodoro García, cabeza de lista del PP por Murcia, proponía mandarlos al campo. No de excursión, claro. Que en esta campaña lo que está de moda es la España rural. Íbamos a decir que solo les falta a los políticos montarse en tractor, pero no, ya lo hizo Rivera, en Sayatón, Guadalajara. Allí aspira a puesto en el Congreso una agricultora, mujer para mayor exotismo. A propósito de esto, una curiosidad: las 52 cabezas de lista al Congreso de Recortes Cero-Grupo Verde son mujeres. No saldrá ninguna, pero es un gesto.

A los jóvenes, a los agricultores y a todo el que tenga voto le han hecho guiños los partidos en sus programas electorales. Para poner a prueba su diligencia en esto de la atención al votante pedimos a los cuatro grandes formaciones que por favor nos manden sus programas electorales. A Unidas Podemos, PP y PSOE se lo pedimos por email y a Ciudadanos por WhatsApp, que es la fórmula que publicitan en la web. La petición se hizo el viernes, en el arranque de campaña, y seguimos esperando respuesta de Unidas Podemos. Los primeros en contestar fueron Ciudadanos, al día siguiente, un sábado a las 21:42. 'Buenas noches', una carita sonriente y sus '10 compromisos' con España, que el programa completo lo estaban «ultimando». PP y PSOE respondieron cuatro días después. Los primeros el lunes a las diez y media de la mañana: 'Estimada Yolanda, bla, bla, bla' y el enlace al programa. El PSOE, hora y media después: 'Buenos días, Yolanda, bla, bla, bla'. Si han tardado cuatro días en mandar el link del programa, háganse una idea de lo que van a tardar en resolver lo de la precaridad laboral de los chavales. Para llenar el buzón con sus papeletas les falta tiempo, las mandan casi antes que el programa. Y eso es sintomático. Como si dieran por hecho que no lo vas a leer. Como si el voto en lugar de una decisión racional fuese una cuestión de fe.