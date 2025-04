Choque Feijóo-Calviño por las leyes que el PP quiere revertir

La derogación del 'sanchismo' sobre la que el PP construye su alternativa electoral incluye la determinación de finiquitar leyes como la trans o la de Memoria Democrática y la posibilidad de revertir otras, un objetivo que ha sido contestado en las últimas horas, en lo que se refiere singularmente a regulaciones económicas, tanto por el presidente Sánchez como por la vicepresidenta Calviño. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo fue un paso más allá al asegurar que si las urnas llega a la Moncloa, en los cien primeros días de su Gobierno revisará «una a una» todas las leyes en las que EH Bildu ha sido decisivo para que «su voto no sirva de nada». La coalición abertzale ha avalado buena parte del programa legislativo del Gobierno en el terreno socioeconómico, con peso específico, en lo más reciente, en la ley de vivienda. Arnaldo Otegi dijo sentirse «honrado» por las intenciones de Feijóo y le retó a «bajar las pensiones» si revoca las iniciativas con la firma de su grupo.

La referida a las leyes con el respaldo de Bildu es una de las medidas del decálogo que el presidente del PP, según desgranó este lunes, pondrá en marcha; en él, también se compromete a rebajar impuestos, a recuperar el delito de sedición y a aumentar las penas por malversación, en respuesta, en los dos últimos casos, a los pactos de Sánchez con Esquerra. Feijóo recortará también los 22 ministerios del actual Ejecutivo, hará una auditoría a las cuentas del país y aumentará las penas por corrupción, además de modificar la ley para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Los populares no parecen dispuestos, no obstante, a darle una vuelta a todo el calcetín de la gestión de los socialistas. Su responsable económico, Juan Bravo, dejó entrever este lunes en Santander que si su partido llega al poder no derogará el impuesto extraordinario a la banca de Sánchez. Aunque no lo dijo con esas palabras, Gravo sí confirmó que el tributo se quedará como establece la norma, vigente hasta 2024 para gravar los beneficios de 2023. En caso de que llegado el momento la situación económica lo reclamara, Feijóo se plantearía una medida alternativa que ya adelantó en abril: un fondo a cargo de la banca que se destinaría a las rentas medias y bajas y ayudas de hasta 750 euros para disminuir el coste de las hipotecas. Y hay otra cosa intocable para el líder del PP: la lucha «transversal y sin uso partidista» por la igualdad y contra la violencia de género, que será «prioritaria» en su eventual Gobierno, en un nuevo mensaje dirigido a Vox y su negacionismo de los ataques machistas.

La vicepresidenta, al ataque

La determinación de Feijóo de revisar las actuaciones económicas del actual Gobierno PSOE-Unidas Podemos encontro eco crítico también en la capital cántabra, donde Nadia Calviño aseguró que «los españoles necesitan claridad» frente a «las grandes dudas» que planean, a su juicio, sobre el programa del PP. «El señor Feijóo solo quiere derogar, pero no sabemos qué quieren hacer ni qué persona liderará su política económica», indicó la vicepresidenta primera durante los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El partido deja entrever, no obstante, que no derogará el impuesto excepcional a la banca aplicado por Sánchez

Ante la intención de revisar una a una las políticas económicas por parte de un hipotético nuevo Ejecutivo popular, Calviño advirtió que «no es momento de parar ni de volver atrás» y alertó del «riesgo de retroceder a los años negros de la década perdida con la gestión económica del PP», en referencia a la época de recortes del Gobierno de Rajoy en pleno ciclo de la gran recesión.

Calviño también dejó entrever su preocupación ante el impacto que un posible cambio de Gobierno tendría sobre la evolución del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos. «Estamos en el ecuador, ya vemos los resultados positivos y lo que nos queda es culminar, completar, ejecutar, recoger los frutos», expresó la número dos del Ejecutivo.