Feijóo da plantón a los dos debates a cuatro aceptados ya por Sánchez, Abascal y Díaz

Alberto Núñez Feijóo resiste la presión para celebrar un debate a cuatro con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. El PP se mostró abierto hace unos días a una confrontación de su líder con el jefe del Ejecutivo o con este y la vicepresidenta segunda, dado que gobiernan en coalición y tienen intención de volver a hacerlo tras el 23 de julio. También propuso un debate a siete con los candidatos de las formaciones que han formado parte del bloque de gobernabilidad esta legislatura, PNV, ERC y Bildu, bestias negras estas dos últimas para su electorado. Pero a lo que se niega, por una cuestión estratégica, es a un formato que sirva para vincularlo con Vox.

Los socialistas quieren todos los debates posibles porque están convencidos de que Sánchez está en condiciones de arriesgar y de que tiene más que ganar de lo que puede perder, al contrario que su rival, que parte con una clara ventaja en las encuestas tras el buen resultado de su partido el 28-M. Y este jueves encontraron en los otros dos partidos mayoritarios un apoyo para intentar forzar a Feijóo a algo más que el único 'cara a cara' que ya ha aceptado, el próximo día 10 en Atremedia.

El PSOE, Sumar y Vox aceptaron, en un encuentro con RTVE al que no asistió ningún representante del principal partido de la oposición, participar en un debate a cuatro bandas el próximo 19 de julio, casi a las puertas de las generales. Pero, si finalmente tiene lugar, la silla de Feijóo puede quedar vacía; lo mismo que ocurrirá en el que han concretado El País y la cadena Ser con los mismos candidatos, en principio, para el día 14 (aunque Vox advirtió este jueves de que la fecha no ha sido consensuada con ellos y no le cuadraría en su agenda).

En un comunicado, el PP argumentó que «no participará en los debates a cuatro planteados por los medios de comunicación por entender que son incompletos y carecen de interés». Los populares también rechazan el habitual debate a siete de portavoces parlamentarios organizado por la radio y televisión públicas en otras citas electorales. Aducen que no tiene sentido puesto que las cámaras están ya disueltas y que quienes deben participar son los cabezas de lista para estas generales.

El PSOE,que en 2019 se opuso al 'cara a cara', que pedía el exlíder popular Pablo Casado, con Pedro Sánchez (quería uno a cuatro con Abascal y Albert Rivera para cuestionar la condición de única alternativa del PP y dividir el voto de la derecha), acusa ahora al PP de mantener una actitud poco democrática y de privar a los ciudadanos de información clave para configurar su opinión antes de ejercer el derecho al voto.

Las conversaciones, en todo caso, no han terminado. Los mismos partidos que se reunieron este jueves con RTVEse emplazaron a volver a verse el 3 de julio; una cita a la que también ha sido convocado el PP.

El principal partido de la oposición rechaza aun así la fórmula de negociación escogida. Sostiene que lo habitual siempre fue que los dos principales partidos se sentaran para llegar a un acuerdo sobre qué debates estaban dispuestos a celebrar y en qué condiciones antes de dirigirse a los medios o a la Academia de la Televisión que ha sido la que en alguna ocasión se ha encargado de la organización de los 'cara a cara'. El vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons, que este jueves acompañana a Feijóo en Bruselas, ya había advertido de que no iría al encuentro con RTVEy acusó a su director de ser «parte de la estrategia de campaña del PSOE».