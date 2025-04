Feijóo pide una mayoría suficiente para gobernar sin Vox tras el pacto en Valencia

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 14 de junio 2023, 21:53 Comenta Compartir

La primera alianza con Vox para investir a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana no ha variado en nada la hoja de ruta diseñada ... por Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. El líder del PP aspira a obtener el próximo 23 de julio una mayoría lo suficientemente amplia que le permita gobernar en solitario, sin ataduras. Y, aunque este miércoles bendijo el pacto alcanzado 24 horas antes con los de Santiago Abascal, lo hizo con la boca pequeña. Pese a argumentar que la derecha radical ha tenido el respaldo popular el 28-M y que, sin la abstención del PSOE, la alternativa era ir de nuevo a elecciones, el dirigente gallego se reafirmó en su intención de no cederle sillones en un hipotético Consejo de Ministros con él de presidente, aunque todo dependerá de los resultados. «Mi objetivo no es pactar con Vox, sino conseguir una mayoría suficiente para gobernar, como en Andalucía o Madrid», aseveró en una entrevista en 'es Radio'.

En la dirección nacional del PP se han convencido de que pactar con los de Abascal no tiene coste electoral a tenor de las encuestas que manejan, por más que el PSOE, y ahora también Sumar, traten de agitar el «miedo a la extrema derecha» durante la campaña. El partido conservador ya cruzó el rubicón en Castilla y León en marzo de 2022, cuando firmó su primera coalición con Vox. En las municipales de mayo los populares capitaneados por Alfonso Fernández Mañueco obtuvieron casi el 40% de los votos, nueve puntos más que cuatro años antes. En todo caso, y aunque se preparan para la andanada de la izquierda, en la cúpula confían en que «no va a haber muchos más pactos» con los de Abascal de aquí al 23-J. Noticia Relacionada Rivera de la Cruz, exconsejera de Ayuso, y Sémper van tras Feijóo en unas listas con su núcleo duro Desde Génova destacan que los pactos autonómicos son «asimétricos» y que el de la Comunidad Valenciana no presupone el desenlace de los demás. Prueba de ello es que este miércoles en Murcia, donde Fernando López Miras necesita la abstención de Vox para su investidura, los conservadores no permitieron que los de Abascal se hiciesen con un puesto en la Mesa del Parlamento. El enfado fue mayúsculo en la derecha radical, que entiende como un desprecio que sus rivales les hayan dejado fuera a pesar de sus nueve diputados; hasta el punto de amenazar con una repetición electoral. Un «profundo error» a ojos de Abascal, que ve en el veto «un intento de dinamitar los acuerdos» con su partido en clave autonómica y local. «Queremos un Gobierno sólido, fuerte y estable», insisten, por su parte, fuentes del PP en esta comunidad. Ejecutivos monocolor En los últimos días, Vox había pedido tener al menos un puesto en este órgano parlamentario -exigía la Presidencia-, algo que creía que era lógico después de que Ciudadanos lo hubiera tenido en la pasada legislatura con tres diputados menos de los que la formación ultraderechista ha cosechado en las elecciones de mayo. Los populares no están dispuestos a que el acuerdo de Valencia les condicione y mantienen en Murcia su plan de constituir un Ejecutivo en solitario. Recuerdan que López Miras logró el 43% de los votos, el tercer mejor resultado del partido a nivel nacional y quedándose a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta. «Con la constitución de la Mesa de la Asamblea hemos demostrado que podemos conseguirlo. No necesitamos los votos de otro partido. Solo necesitamos que no haya bloqueo», remarcó el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado. LOS OTROS PACTOS: Aragón Azcón quedó empatado a escaños con la izquierda. Como mínimo, necesita la abstención de Vox, de Teruel Existe y el voto a favor del PAR. Eso, o el sí de los de Abascal, aunque intentará reducir la alianza a un acuerdo programático.

Baleares Prohens suma más escaños que toda la izquierda junta y solo necesitaría de la abstención de Vox para ser investida presidenta. Las negociaciones, apuntan desde su entorno, están encarriladas.

Extremadura Guardiola empató en escaños con el PSOE y necesita sí o sí el voto favorable de la extrema derecha. Confía en sellar un acuerdo cuanto antes aunque se niega a seguir los pasos de Valencia.

Murcia A dos escaños de la mayoría bsoluta, López Miras insiste en su intención de gobernar con mayoría simple sin integrar a Vox en su Gobierno. En Extremadura, la candidata popular, María Guardiola, fue tajante desde el primer minuto y se negó en redondo a gobernar en coalición con los de Abascal; incluso elevó algunas líneas rojas en el ámbito programático, y advirtió de que no cedería en cuestiones como la inmigración o la violencia de género. «Cuando cerremos el acuerdo se verá si mantengo o no mi palabra», llegó a declarar la dirigente extremeña hace unos días, con los contactos con Vox ya en marcha. La constitución de la Asamblea regional se celebrará el martes, y el acuerdo, apuntan desde el PP extremeño, puede llegar «pronto». Está por ver si Guardiola gana el envite y puede contar finalmente con el apoyo de Vox sin tener vicepresidencia ni consejerías. «Lo fundamental es un acuerdo programático», apuntan desde la cúpula de la extrema derecha, sin desvelar hasta dónde están dispuestos a llevar su órdago. Tampoco el aragonés Jorge Azcón quiere meter a los de Abascal en su Gobierno. Aunque los números le son algo más favorables que a Guardiola, no lo son lo suficiente. El candidato conservador se quedó el 28-M a solo seis escaños de la mayoría absoluta, empatando en escaños con la suma de toda la izquierda. Para asegurar su investidura el todavía alcalde de Zaragoza necesita como mínimo la abstención de Vox, de Teruel Existe y el voto a favor del diputado del PAR. Eso o el sí de la formación de Abascal, con la que ya ha iniciado conversaciones. El PP de Aragón insiste en que el pacto en Valencia no le marcará el ritmo. En Baleares, Marga Prohens cree encarrilada su investidura. La dirigente popular obtuvo mejor resultado que la suma de toda la izquierda. Lo que, a priori, merma la fuerza negociadora de Vox para reclamar una coalición.

