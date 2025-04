Feijóo ofrece a Sánchez debatir a tres con Yolanda Díaz

El PP confirmó hoy al PSOE a través de una carta de su vicesecretario de Acción institucional, Esteban González Pons, la disposición de Alberto Núñez ... Feijóo a celebrar un debate electoral con Pedro Sánchez, pero lo hizo poniendo una propuesta alternativa sobre la mesa: que en lugar de solo ellos dos, se una al ejercicio de confrontación de ideas la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ya expresó su malestar ante el órdago lanzado por el jefe del Ejecutivo hace dos semanas, cuando retó al líder de la oposición a mantener seis cara a cara hasta el 23 de julio

En la misiva -en la que comunica que su partido ha designado a un equipo negociador compuesto por el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y el director de comunicación de los populares, Luis de la Mata- González Pons deja claro que el debate puede ser también a dos pero, metiendo el dedo en el ojo a los socialistas, se muestra abierto a la original discusión a tres bandas , sobre la que menciona un precedente en las elecciones alemanas de 2021. Esgrime que pone la oferta sobre la mesa por hacer un favor al PSOE. «Para facilitar vuestra situación interna en el seno del Gobierno», dice.

El dirigente del PP también asegura que su partido acudirá «al otro» debate que se celebre con el resto de fuerzas políticas. El hecho de que se exprese en esos términos da a entender que los populares tampoco están por la labor de que haya más de un encuentro con ese formato, pero además, añade: «Estamos convencidos de que además de Sumar y Vox, aceptas que tengan cabida ERC y Bildu (que a mayor abundamiento, concurren en coalición al Senado en dos comunidades autónomas) y el PNV, partidos que según definición de vuestro propio Gobierno han formado parte de la 'dirección de Estado'".

El PSOE, claramente molesto, achacó a la carta de Pons, dirigida a su secretario de Organización, Santos Cerdán, afán de «provocación» e interpretó las propuestas como un intento de marear la perdiz. «No es el PP quien determina los debates, son los grupos de comunicación convocantes (Rtve, Atresmedia, Mediaset y Prisa) y los grupos han solicitado debates cara a cara de Sánchez con Feijóo y debates a 4 con formaciones de ámbito nacional», alegó en un comunicado.

Horas después, el mismo Cerdán insistió en una carta de vuelta al PP en la misma idea, con unos dardos añadidos. "Debo decirte que no me ha sorprendido que sigáis alargando este proceso para que no se celebren debates -dispara tras tildar de "excentricidad" su oferta-. Entiendo que las aptitudes de vuestro candidato deben preocuparos mucho para que os estéis tomando tantas molestias y coste reputacional para vuestro partido".

Sumar, en cambio, recibió bien la propuesta popular. Fuentes de la coalición encabezada por Yolanda Díaz defendieron que la democracia necesita campañas electorales con «debates, ideas y propuestas» y que «un debate a tres se parece más a la España de hoy que un debate a dos» .