Feijóo llevará al debate el «hartazgo» de la calle con Sánchez

Corrales del Vino, a mitad de camino entre Zamora y Salamanca, fue la localidad elegida este sábado por Alberto Núñez Feijoo para reivindicar la importancia de escuchar y estar con los ciudadanos frente a la campaña de mítines cancelados y apariciones televisivas de Pedro Sánchez. ... El candidato del PP está decidido a echarse de nuevo a la carretera estas dos semanas y recorrerse el país de norte a sur, como ya hizo para las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, antes que encerrarse entre cuatro paredes para prepararse el cara a cara del lunes. «Ahora se encierra cuatro días y la excusa es que lo hace para preparar el debate. Y pedía seis. Para preparar seis debates necesitaría dos campañas electorales», ironizó ante los habitantes de esta localidad zamorana, en la que los populares ganaron por goleada en los pasados comicios.

Feijóo no entiende como el presidente del Gobierno ha dejado de lado las plazas en favor de las apariciones en platós de televisión y otros medios audiovisuales. El político de Os Peares, en cambio, prefiere quemar suela y visitar las villas y los pueblos «para estar con la gente» y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. «Él sí puede pasear por la calle sin percibir el rechazo de los ciudadanos y puede llenar actos garcias al cariño de su partido», señalan fuentes populares. Esa es la ventaja con la que juega de cara al debate del lunes y de la que sacará pecho. «Voy a llevar allí las propuestas y lo que me han dicho en los pueblos de España», indicó Feijóo, quien ha admitido que no contempla que un aspirante a presidente del Gobierno no esté junto a la ciudadanía. «Vamos a seguir recorriendo España y estando entre la gente, que es -avisó- lo que debe hacer quien quiere servir al conjunto de los españoles».

El líder conservador auguró que su rival intentará en el debate defenderse de que no es un mentiroso. «Yo voy a comprometerme a no mentir. Él va a insultar y a descalificar». Aunque este domingo estará en la plaza de toros de Pontevedra, un «talismán» para Feijóo ya que la arena del coso tiene la huella de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, el candidato del PP preparará el cara a cara en los ratos libres que le queden del fin de semana. Estará, eso sí, en contacto permanente con su equipo que le suministra informes y con los que analiza la estrategia a seguir. Una cita a la que llevará propuestas y lo que le han trasladado en sus visitas a los distintos territorios. «La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del 'sanchismo', que necesitan un presidente del Gobierno de todos, que trate por igual a cualquier pueblo de España», remarcó.

Compromiso con los mayores

Feijóo, que quiere ser «el presidente de la gente», volvió a mostrar en Zamora su compromiso con el mundo rural. Anunció que si llega a la Moncloa tomará «decisiones fiscales» y dotará de «incentivos a las empresas» para repoblar y rejuvenecer los pueblos de España. El dirigente conservador puso también el acento en varias promesas enfocadas a los mayores gracias a los cuales, incidió, «vivimos en una España mejor». Destinará dinero a la rehabilitación de viviendas para que favorecer la movilidad de los ancianos; además de promover las «viviendas de uso colectivo» en el rural donde los ancianos estén asistidos sin renunciar al arraigo; que tengan preferencia en las ventanillas y en las citas previas de los servicios públicos de la administración general del Estado, y que tengan una buena cobertura de internet para que estén conectados a los servicios públicos y tengan así garantizados unos buenos cuidados sanitarios.