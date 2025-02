Feijóo llamará a los barones socialistas para que Sánchez facilite su investidura

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 4 de julio 2023 | Actualizado 05/07/2023 01:36h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo convirtió la presentación de su programa electoral para los comicios generales del 23 de julio en un ensayo del que podría ser su discurso de investidura en unos meses. El líder del PP se enfundó este martes el traje de presidente del Gobierno para avanzar la hoja de ruta con la que pretende atar una mayoría «suficiente» de aquí al 23 de julio que le permita gobernar en solitario, sin depender de otros partidos. Pese a que todas las encuestas vaticinan que necesitará de Vox para alcanzar la Moncloa, el dirigente gallego se resiste a aceptarlo y anunció que tras las elecciones llamará a la puerta del PSOE.

Primero lo intentará con su líder, «sea el que sea», para pedirle que facilite su investidura» y si no consigue ese apoyo levantará el teléfono para hablar con todos los barones socialistas «para que le convenzan». «Os puedo asegurarque tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos», apuntó Feijóo. «Después del 23-J todos serán sensatos», auguran en su entorno convencidos del vuelco en las urnas.

La pretensión del candidato del PP, si no consigue la abstención del PSOE, es «oír a la minoría», pero con el convencimiento de que «la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría» como ha ocurrido en el último lustro. Dejó claro que quiere gobernar para «corregir los errores del Gobierno actual», pero también para «derogar el sanchismo». Eso sí, «sin revanchas» de ningún tipo. Aspira a que «las vendettas, el sectarismo y los egos» se vayan por la puerta de la Moncloa junto con el actual presidente y su Consejo de Ministros.

Su intención, dijo, es volver al consenso y «tender la mano» a todas las fuerzas políticas, con la excepción de EH Bildu, desde un Ejecutivo «decidido a trabajar como adultos» y a «romper la política de bloques». Pretende acabar con el «autoritarismo» y devolver a España «la dignidad» que ha perdido, en su opinión, en estos cinco años con el PSOEy UNidas Podeos al frente del Ejecutvo. En esa tarea confía en volver a «encontrar al PSOE que fue» y que «ojalá vuelva después de Pedro Sánchez» con «el mismo sentido de estado que tenía antes».

Aunque no mencionó a Vox en ningún momento, el dirigente gallego sí envió un mensaje a Abascal y su círculo: el Consejo de Ministros que él presida estará repleto de perfiles con la «máxima representación» y con «cero sectarismo». Aseguró de que no cabrán quienes no crean en Europa o en la OTAN, además de advertir de que no otorgará «máximas responsabilidades a quienes no han demostrado nunca nada».

La formación ultraderechista presiona para entrar en los Gobierno de Aragón y Murcia, donde amenaza incluso con una repetición electoral, mientras trata de que los de Feijóo asuman su marco ideológico como en la Comunidad Valenciana, extremadura y Baleares. En su programa electoral, donde ofrecen 365 medidas, «una por cada día del año», los populares inciden en compromisos que le alejan notablemente de Vox, como combatir la «realidad innegable» de la violencia machista, que incluye la aplicación del Convenio de Estambul que Abascal aseguraba desconocer; la protección de los derechos del colectivo LGTBI o la lucha contra el cambio climático.

En materia social, el PP no tocará la ley del aborto salvo en lo referente al capítulo de menores; mantendrá la ley de eutanasia pese a posibles «revisiones»; impulsará una nueva ley trans y promoverá la abolición de la prostitución. Blindará la sanidad para las próximas generaciones, además de «alcanzar un pacto por la calidad educativa y responder a la tragedia demográfica y al reto de la conciliación. En ese sentido, se aprobará un plan de choque para mejorar la atención sanitaria que solucione el problema del déficit de especialistas, se pondrá en marcha un programa para destinar avales hipotecarios a jóvenes menores de 35 años y se potenciará la fexibilidad en el horario laboral para ayudar a las familias. Además, de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la implantación de una EBAU común en toda España.

Feijóo lleva a su programa lo que ha sido la postura de su partido a la hora de negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial si antes no se procedía a adoptar medidas para garantizar la independencia de sus miembros. Así, reformará la ley orgánica que lo regula, además de recuperar el delito de sedición y las penas por malversación o ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable a los casos de ocultamiento del cadáver.

Entre otras medidas, los populares se comprometen a derogar la Ley de Memoria Democrática, buscar la neutralidad en las instituciones poniendo límites a las puertas giratorias, limitar el uso del real decreto ley, responder a la tragedia demográfica, acabar con la legión de asesores y ministerios, hacer más transparente el gasto público así como publicitar los viajes del Ejecutivo. El líder del PP está decidido a aparcar el Falcon y a que el CISvuelva a ser lo que era con la salida del socialista José Félix Tezanos. «Será al primero que cesaré cuando llegue al Consejo de Ministros», avisó Feijóo.

Ampliar El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el parlamento regional antes de una reunión. E. P. Vara tacha la petición de «indecente» El presidente de la Junta de Extremadura en funciones y líder regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, tachó este martes de «indecencia» la intención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pedir a los barones socialistas «convenzan» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que le deje gobernar si gana las elecciones del 23-J. Tras señalar que no renuncia a la opción de ser senador autonómico, Vara -«poco a poco iré diciendo adiós» a la primera línea política, dijo tras confirmarse que no repetirá en el cargo-, se mostró muy crítico con los populares en declaraciones a la Ser: «que apelen a la conciencia de los socialistas, cuando ellos pactan con la ultraderecha sin respetar la lista más votada, me parece una broma«.