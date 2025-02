Feijóo asegura que con su ministro de Economía «España dormirá tranquila»

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 3 de julio 2023, 11:31 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo sigue sin desvelar quiénes le acompañarán como miembros de su Gabinete, si finalmente llega a la Moncloa. Aunque va dejando en sus intervenciones un goteo de pistas sobre quiénes pueden ser la «vicepresidenta» y el ministro de Economía cuyos nombres tiene cerrado o sobre los «catorce o quince ministerios» que tendrá su Gobierno si obtiene el favor de las urnas el 23 de julio. De su número dos en el Ejecutivo ha confirmado este lunes que ha gobernado -no ha desvelado si a nivel regional o local- pero «no lo ha hecho en el Gobierno de España» con lo que la exministra Fátima Báñez sale de las quinielas.

El nombre de Báñez, ahora al frente de la fundación de la patronal CEOE y en varios consejos de administración de grandes empresas, sonaba con fuerza como vicepresidenta política, al igual que el de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que sí cumpliría los requisitos descritos por Feijóo, aunque su nombramiento sigue siendo una incógnita. También lo es el de ministro de Economía, que será, en todo caso, «un hombre absolutamente acreditado», que «no es político» y que «cuando se sepa el nombre, España dormirá tranquila por tener una autoridad en economía, tanto los trabajadores como los empresarios». El actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es uno de los nombres que con más fuerza han entrado en las quinielas para ese cargo al igual que el presidente de la Fundación Reformismo21 que patrocina el PP, Pablo Vázquez.

En una entrevista en Telecinco, el líder del PP ha vuelto a comprometerse a «no gobernar si pierdo» y ha cargado contra el PSOE por azuzar el «miedo» a los pactos con Vox que ya en las elecciones generales de 2019 no tuvo recompensa y que, incluso, acabó reforzando a los de Santiago Abascal como tercera fuerza política. «Si el PSOE tuviese algún interés en que Vox no estuviese en el Gobierno, haría lo que nosotros hemos hecho en Barcelona, Vitoria... El PSOE no tiene como objetivo que Vox no esté en el Gobierno sino que el PP no esté en el Gobierno. El objetivo es votar en contra del PP y a veces coincide Vox también», ha aseverado.

El listón de los 160 escaños

Feijóo ha insistido en que su límite para gobernar en solitario si gana las elecciones ganerales es «tener más escaños que la izquierda». Una mayoría «suficiente» para gobernar sin el apoyo de la extrema derecha, que según él estaría por encima de 160 escaños. Si no lo consigue y «Vox tiene que votar 'sí', «lo lógico», ha dicho, es que Abascal «entre en el Gobierno» como ha sucedido en Extremadura. Por ello, ha apelado una vez más al voto útil para remar hacia un Gobierno del PP en solitario. «Las mayorías absolutas son muy difíciles -ha exlicado-, pero es mi modelo. No es una manifestación de intenciones es un objetivo político».

Sobre Murcia, donde los populares necesitan de la absteción de los de Abascal para la investidura de Fernando López Miras y donde amenazan con no hacerlo, el líder de los populares ha asegurado que sería «sorprendente» que llegasen a votar con la izquierda y «tendrán que explicarlo». «Si Vox está dispuesto a votar con la izquierda para que no gobierne el PP lo que está es a favor de que siga el sanchismo. Si Vox vota en contra del PP, que gana las elecciones, y vota con la izquierda para que no gobierne el PP está claro que es un buen aliado del sanchismo. Algunos de sus votantes ya están tomando nota», advirtió Feijóo.

Vox, por su parte, ha rechazado esta mañana ese límite de 160 escaños fijado por el presidente popular. Ignacio Garriga, secretario general del partido, ha señalado que no están dispuestos a «regalar ni un solo voto» si el PP suma más que toda la izquierda. «Los sillones nos importan nada, pero queremos empezar por cambiar las políticas y vamos a seguir poniendo sobre la mesa medidas de sentido común. Ya las conoce el PP», ha asegurado el también líder de Vox en Cataluña.

Como ha desvelado desde que Sánchez pulsó el botón del adelanto, Feijóo ha reiterado que una de sus primeras medidas será «derogar la ley de memoria democrática» porque «no puede ser que Bildu nos diga lo que es democrático y lo que no». Asimismo, derogará la ley del 'solo sí es sí' «porque desprotege a las mujeres», reformará «la ley educativa» y elaborará «una nueva ley trans derogando la actual». También realizará una auditoría y hará un protocolo del uso del Falcón porque «no puede ser un taxi gratuito».