Extremeños decide no presentarse a los comicios del 10N REDACCIÓN Martes, 1 octubre 2019, 09:27

badajoz. El Comité Ejecutivo del partido regionalista Extremeños decidió el domingo no concurrir a los próximos comicios generales, convocados para el día 10 de noviembre. Según informa en una nota, «tras evaluar distintas opciones, desde coaligarse a otras fuerzas políticas en un pacto similar al que alcanzaron en la región, con Podemos, IU y Equo para formar Unidas por Extremadura, hasta concurrir en solitario, se ha optado por no presentar lista, con el fin de no fragmentar más el voto progresista».