Los diputados extremeños en Madrid, a la expectativa

El anuncio del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio ha desatado una cadena de consecuencias políticas pero ... de alcance personal. Hay empleados de Correos que tendrán que trabajar; también más de dos policías y sanitarios y periodistas; hay electores que tendrán que tramitar el voto por correo si no quieren dejar de ejercer su derecho; hay trabajadores de vacaciones a los que llamarán para ser miembros de la mesa electoral... Y hay diez personas con nombres y apellidos a quienes el anuncio de Pedro Sánchez ha supuesto no tener claro cuál va a ser su futuro laboral a corto plazo.

Ese grupo de diez son los diputados extremeños en Madrid. Son cinco del PSOE (Valentín García, Maribel García, Belén Fernández, Mariano Sánchez y César Ramos), tres del PP (Víctor Píriz, Dolores Marcos y Teresa Angulo) y dos de Vox (Magdalena Nevado y Víctor Sánchez del Real).

De todos ellos, siete ya no tienen la condición de diputados. Cesaron en esta responsabilidad el pasado martes, día en el que se publicó el decreto con la convocatoria de los comicios. La excepción son los socialistas Belén Fernández, César Ramos y Valentín García, que forman parte de la diputación permanente, «un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida», define el propio Congreso.

Valentín García se despide

En el caso de Valentín García, es también uno de los dos únicos que tienen claro qué va a ser de él en lo laboral. Él mismo lo anunció el pasado martes, o sea, al día siguiente de la sorpresa de Sánchez. «Hoy he comunicado a mi partido –escribía– mi decisión de no formar parte de las próximas listas electorales para las elecciones del 23 de julio». «Doy un paso al lado para que otros compañeros y compañeras puedan representarnos en el Congreso», añadía García, que tiene sesenta años y es maestro, lo que significa que podría jubilarse ya.

«No sé si lo haré o no», se sincera el ya exdiputado, que sí tiene claro que abandona «la primera línea, la faceta pública». «La política no debe ser para toda la vida», reflexiona García, que se muestra agradecido a Comisiones Obreras y el PSOE, las dos formaciones a las que ha dedicado su vida profesional y a las que seguirá ligado «como un militante más, ayudando en lo que pueda».

También tiene claro qué hará en las próximas semanas y meses su compañera Ana Belén Fernández Casero, que concurrió a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en la lista de su partido al ayuntamiento de Cáceres. Al estar en la oposición, Fernández no tendrá un sueldo, sino que percibirá dietas por asistencia a comisiones y plenos. Compaginará esta tarea con su trabajo al margen de la política, que es el de administrativo del centro de menores de Caminomorisco (Las Hurdes), aunque deberá esperar, porque ese puesto en concreto está incluido en el proceso de estabilización de empleo en la administración.

Los socialistas Valentín García, Belén Fernández y César Ramos seguirán trabajando porque forman parte de la diputación permanente

Ni ella ni García ni Ramos tienen que solicitar la liquidación que corresponde a los diputados por el periodo de transición entre legislaturas, ya que ellos siguen trabajando como miembros de la diputación permanente. Esa liquidación es lo que suele llamarse indemnización por transición, y es una ponderación del sueldo que les correspondería hasta la fecha de las elecciones. Al terminar la legislatura 2015-2019, lo pidieron 179 senadores y 173 senadores, o sea, el 93% de quienes tenían derecho a cobrarlo. Se trata de un pago único que en la mayoría de los casos se sitúa entre los 8.000 y los 9.000 euros.

«Hay que esperar a que se conformen las listas, a mí me gustaría seguir en Madrid, para dar continuidad al trabajo que había empezado», apunta César Ramos, que es ingeniero técnico industrial.

Su compañero Mariano Sánchez, técnico en Electrónica, también está a la expectativa. «Los cargos del partido y las asambleas de la provincia de Badajoz, que es mi circunscripción, decidirán, y asumiré lo que ellos determinen», explica el ya exdiputado. De no seguir en esta función, solicitará volver a su puesto de trabajo, que es el de oficial de mantenimiento en la Escuela de Formación Agraria de Don Benito.

Con varias opciones laborales

El grupo de los socialistas extremeños en el Congreso lo completa Maribel García, que fue concejala en Badajoz. Es funcionaria del Estado desde el año 1995, con plaza de maestra de Educación Física en el colegio Los Glacis, en el barrio pacense de Valdepasillas. «Si no repito en las listas, me reincorporaré a mi puesto en el colegio», adelanta la exdiputada, que no percibirá finiquito porque este está reservado a los diputados que no tienen ocupación al margen de la política.

Es el caso de Dolores Marcos, del PP, que solo lleva tres meses como diputada. Accedió al cargo para suplir a su compañero Alberto Casero, que renunció al acta tras ser imputado judicialmente por un presunto delito de prevaricación durante su etapa como alcalde de Trujillo.

Los otros dos diputados del PP extremeño son Teresa Angulo y Víctor Píriz. Ella es licenciada en Derecho. «Siempre digo que lo que yo soy es abogada, y que en política estoy», resume Angulo, que no sabe si volverá a su labor de letrada o seguirá en política. «De momento, me volcaré en ayudar a mi partido a ganar las elecciones generales, y luego ya veré», aplaza.

Les corresponde una indemnización que en la mayoría de los casos va de los casos oscila entre los 8.000 y los 9.000 euros

También Píriz está a la espera de lo que determine su partido. De no seguir en política, solicitará su vuelta la Universidad de Extremadura, donde da clases en la facultad de Economía y Turismo, y a Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, organismo en el que se ocupaba de ayudar al fomento de empresas innovadoras. Píriz es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y está acabando Derecho, carrera que empezó a estudiar «hace tres años, al empezar como diputado en Madrid, porque vi que es de gran ayuda cuando estás en el Congreso». En este tiempo, también ha podido estudiar inglés hasta obtener el certificado de nivel C1.

En cuanto a Vox, su diputada Magdalena Nevado explica que está a la espera de lo que decida su partido. «Ha sido todo muy rápido, es pronto para saber qué haremos cada uno», apunta la cacereña, que antes de tomar posesión de su escaño trabajaba como visitadora médica y que tiene también otras opciones laborales al margen de la política.

Su compañero de partido, Víctor Sánchez del Real, explica que al igual que casi todos los demás diputados, está a la espera de lo que decida el partido. «Si soy designado candidato, mi trabajo será dar la batalla para que Vox gane las elecciones generales en la provincia de Badajoz», comenta. «Y si no formo parte de la candidatura –continúa–, volveré a mi trabajo como empresario en el sector de la comunicación y docente en varias escuelas de negocio». En cuanto a la posibilidad de pedir el finiquito que corresponde a los diputados, apunta Sánchez del Real que estudiará la documentación que el Congreso remitió a los diputados este jueves por la tarde.