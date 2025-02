Díaz endurece el tono contra el PSOE para frenar la fuga de voto a Sánchez

Miguel Ángel Alfonso Madrid Sábado, 8 de julio 2023, 14:11 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

Presentada como «la presidenta del Gobierno» por los suyos, Yolanda Díaz ha desembarcado este sábado en Valencia, con un acto central la campaña de Sumar en justo un año después del primer acto de la plataforma política, que se celebró en el Matadero de Madrid. «Un año después somos la fuerza decisiva para formar Gobierno en España, necesitamos ganar por goleada para ganar a esta gente», ha afirmado. Lo ha hecho desde el teatro Olympia, el mismo recinto donde celebró en 2021 el acto 'Otras políticas' junto a Mónica Oltra (entonces en Compromís), Ada Colau (comunes) y Mónica García (Más Madrid), y que molestó a las números uno y dos de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, al no estar invitadas, como reconocería Pablo Iglesias meses después.

La vicepresidenta, acompañada esta vez del líder de Más País, Íñigo Errejón, o el diputado de Podmeos, Txema Guijarro, entre otros, reivindicó el pacto del Botánic, el acuerdo de coalición que permitió en la Comunidad Valenciana entre PSOE, Compromís y Podemos, y que cayó tras los comicios del pasado 28 de mayo, y vendió a la coalición como «condición» para reedigar el Eejcutivo de coalición.

También se ha comprometido a «arreglar» la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana en 2024. «Cuando hablamos de financiación autonómica hablamos de acabar con los privilegios fiscales en España, una reforma de los tributos para acabar con que los que más perciben sean los que menos aportan. El 85% de la recaudación de la renta viene del IRFP de los trabajadores, no es justo que una peluquería o una librería tribute al 17,5% y los que más tienen paguen el 3%», ha señalado Díaz, antes de insistir en que «el PP y el PSOE no lo van a hacer».

Agencia pública de energía

Díaz defendió la creación de una agencia pública de energía para acabar con, afirmó, «el oligopolio energético de España» o el fomento del autoconsumo. «No es decente que tengamos un sistema energético que depeda de cuatro o cinco multinacionales, no hay competencia. Se acabó este enorme negocio suculento en el que quién produce la energía la comercializa también», reiteró.

El equipo de Sumar ha basado su campaña electoral en las propuestas de carácter social, económico y ambiental. En esa línea, Díaz desgranó parte de las medidas estrella de su programa, presentado el jueves pasado en Madrid, como por ejemplo la subida de los salarios o la reducción de la jornada laboral. También criticó al PSOE por no prorrogar el tope al precio de los alquileres para la renovación de contrato y anunció una «mejora» en la ley de vivienda, aprobada a finales de abril por el Gobiero del que forma parte, y que, en su opinión, «se ha quedado corta».

La vicepresidenta recordó las cifras de afiliación a la seguridad social -con casi 21 millones de ocupados- para movilizar el voto de los suyos y «salir a votar en masa el 23 de julio». «Dice el señor Abascal que soy peligrosa... Últimamente todo el mundo dice que lo soy. Lo que pasa es que muchos hombres tienen miedo a las mujeres libres», zanjó la líder gallega.

Por último, Díaz recuperó uno de los argumentos más repetidos por Podemos para las últimas autonómicas y municipales, el de que si los morados no hubieran estado en el Gobierno no habrían salido adelante medidas como la reforma laboral o las sucesivas subidas del SMI. «Os pido el voto a favor de Sumar a aquellas personas que tengáis dudas, el voto a Sumar vale doble: somos la garantía única para tener Gobierno de coalición progresista, necesitamos que Sumar crezca. No tengáis miedo», afirmó.

Temas

Yolanda Díaz