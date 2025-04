Díaz ignora las exigencias de Podemos para incluir a Montero y lanza su campaña

Yolanda Díaz lanzó ayer su campaña de cara al 23-J en tono triunfal y obviando las críticas de Podemos por el veto a que ... Irene Montero ocupe un puesto en las listas electorales. La líder de Sumar ni siquiera mencionó a la formación morada en su primer acto tras la alianza «histórica» de una quincena de siglas de la izquierda en torno a su candidatura a la Moncloa. De modo genérico, se limitó a agradecer a todas ellas su generosidad por ceder en sus intereses particulares. El silencio de la vicepresidenta segunda sobre una Montero con que sigue compartiendo Consejo de Ministros da muestra de que no piensa cejar en su censura hacia la número dos de la formación morada y a otros dirigentes del partido como Pablo Echenique. Díaz no los quiere en sus planchas electorales al considerar sus figuras políticas más que amortizadas.

Pese a las acusaciones de Podemos, tanto desde Sumar como desde Compromís o Más País se ha negado que existan vetos personales. Los hechos, en cualquier caso, son tozudos: ni Montero es candidata ni ninguno de los principales dirigentes de Podemos figura en puestos de salida. Es más, la presencia de los morados en el próximo grupo parlamentario podría quedar reducida a la mínima expresión. Apenas ocho diputados y siempre que se alcancen los resultados de las generales de hace cuatro años.

«Quiero dar las gracias a todas las fuerzas que han estado a la altura y han entendido que España quería que nos diéramos la mano» Yolanda Díaz Líder de Sumar

«Quiero darle las gracias a todas las fuerzas que no solo han estado a la altura de las circunstancias, sino que han dado lo mejor de sí mismas para entender que España quería que nos diéramos la mano», clamó la candidata a la presidencia del Gobierno antes de asegurar que Sumar sale a ganar, tanto al PSOE por la izquierda como al PP y Vox en la derecha. Con «ilusión» y «sin agitar el miedo», proclamó.

«Un error de manual»

Por mucho que la formación morada patalee, parece poco probable que algo vaya a cambiar de aquí al 19 de junio, cuando expira el plazo para presentar las listas electorales. Ione Belarra envió ayer una carta a sus inscritos en la que insiste en que no acepta el veto a Montero. «Una vez más se le pide a Podemos que renuncie a su principal activo electoral», señala en relación a que, tras las generales de abril de 2019, Pedro Sánchez ya se negó a aceptar a Pablo Iglesias como integrante del Consejo de Ministros; una decisión sobre la que el líder socialista se vio obligado a retractarse tras la repetición electoral de noviembre de ese año. Belarra denuncia que desde la plataforma de Díaz se amenazó, a modo de chantaje, con la exclusión de todo el partido en la coalición de no renunciar Montero a presentarse como candidata.

«Reiteramos que el veto a Irene Montero debe ser levantado e instamos a Díaz a seguir negociando a lo largo de la próxima semana» Ione Belarra Líder de Podemos

La apuesta de Podemos es seguir negociando para reordenar unas listas que, de momento, relegan a la propia Belarra al número 5 por la circunscripción de Madrid, por detrás de acérrimos rivales como el líder de Más País, Íñigo Errejón. «Reiteramos que el veto a Irene Montero es un error y debe ser levantado, así como instamos al equipo de Yolanda Díaz a continuar negociando durante la próxima semana hasta la presentación de las listas», afirma la secretaria general de Podemos en su misiva.

Lilith Verstrynge, secretaria de Organización, calificó el veto de Sumar como «un error de manual». Quedan nueve días para rectificar, advirtió, antes de rematar que la de Montero supone una «peligrosa exclusión» para el feminismo. En cualquier caso, insistió en que Podemos se presentará en coalición con Sumar ya que «que cualquier otra cosa sería ponérselo fácil a la derecha y a la ultraderecha». Un compromiso que minimiza las opciones de los morados, entre indignados y dolidos por el cariz de la coalición, de hacer valer sus exigencias.

Pablo Iglesias, siempre activo pese a haber abandonado la política, añadió ayer que Díaz, a la que él mismo ungió como su heredera para después arrepentirse, aún está a tiempo de dar marcha atrás en sus imposiciones.

«Para ganar el poder en la izquierda no hacía falta golpear así a una figura crucial del progresismo y del feminismo» Pablo Iglesias Exlíder de Podemos

«Para ganar el poder en la izquierda no hacía falta golpear así a una figura crucial del progresismo y del feminismo», señaló el exlíder de Podemos, quien añadió que los puestos de salida ofrecidos suponen un desprecio a su peso dentro de la izquierda. No obstante, el ex vicepresidente apoya las cesiones de su partido ante el reto de evitar un Gobierno del PP y Vox.