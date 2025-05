El Día del Orgullo y las banderas LGTBI entran de lleno en la precampaña

La celebración del Día Mundial del Orgullo LGTBI ha entrado de lleno en la precampaña electoral con guerra de banderas incluidas. El PP ha tratado ... por todos los medios de desmarcarse de Vox, sus socios en centenares de ciudades españolas y en buena parte de los gobiernos autonómicos que se han constituido ya tras las elecciones del 28 de mayo.

A los populares no les han ayudado las declaraciones de esta mañana de Santiago Abascal en TVE. El líder de Vox no solo ha señalado que como heterosexual no tiene nada que celebrar en un día como hoy, sino que, además, echó más leña al fuego al afirmar que desconoce qué es el Convenio de Estambul, firmado por 46 países y que establece la obligación «proteger a las mujeres contra toda forma de violencia posible«. »La celebración del Orgullo -remató el líder de la derecha radical- tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies quieren hacer creer«.

El PP lanzó una ofensiva para tratar de esquivar las posiciones de Vox en cuestión de género. Primero iluminando el logo de su sede nacional con los colores arcoíris y después a través de un comunicado en el que reafirma su compromiso «con políticas que hagan frente a la 'lgtbifobia', que permitan que todas las personas vivan con plenitud de derechos y amen en plena libertad».

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.

El mensaje de los populares choca sin embargo con el hecho de que ayuntamientos donde gobierna tras el 28-M no se haya colgado la bandera LGTBI como en años anteriores. En el caso del Parlamento de Castilla y León su presidente, de Vox, ha amenazado al grupo socialista de llevarlo ante la justicia si no retira la enseña que luce desde la ventana de una de sus dependencias institucionales.

Ataques de la izquierda

Mientras el PP trata de desmarcarse de Vox, la izquierda huele sangre, más aún cuando la celebración del Orgullo se prolongará hasta la manifestación en Madrid del próximo sábado. Pedro Sánchez aseguró que «cuando se quitan banderas se está diciendo algo muy peligroso y es que esas zonas ya no son seguras para los colectivos, las personas y su diversidad».

Sánchez denuncia los «prejuicios de PP y Vox». EP

Yolanda Díaz añadió que «restringir las banderas arcoíris supone restringir las libertades y hacerlo en una sociedad democrática es un enorme retroceso«. La candidata de Sumar concluyó que Feijóo pretende hacer presidente a Abascal para »volver a la España más negra«.