Más tensión que propuestas en el debate electoral a seis de RTVE Elecciones Generales María Jesús Montero (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV) presentan las principales medidas que adoptará cada partido en varios bloques R.C. Miércoles, 17 abril 2019, 00:11

RTVE emitió este martes por la noche un debate electoral a seis en el que participaron todos los partidos con grupo parlamentario que concurren a estas elecciones generales. Todo ello en un clima más o menos cordial -con varios momentos en los que la tensión se disparó entre los bloques de derecha e izquierda-, pero lejos del enredo que se produjo este martes por la tarde cuando Atresmedia decidió cancelar el debate «a cinco» que tenía programado para el próximo día 23, tras la decisión de la Junta Electoral Central de suspender su celebración al alegar que la formación liderada por Santiago Abascal (Vox) no debía participar por falta de representación en el Congreso. Un debate que tuvo como principal foco de atención Cataluña, y en el que se mencionaron de 'pasada' las políticas económicas, territoriales y sociales que abordará cada partido en caso de salir elegidos.

A continuación, se exponen las principales medidas que adoptarán los seis partidos representantes en caso de salir elegidos en en las urnas:

María Jesús Montero - PSOE Política económica fiscal y empleo

El PSOE propone una economía basada en la competitividad. España necesita capacidad de crear empleo estable y de calidad. «Frente al sálvese quien pueda» del PP, tener la capacidad de crear empleo estable. Reclama una fiscalidad «del siglo XXI» y «no conformamos con ser un país de trabajadores pobres».

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

María Jesús Montero defiende que España debe de ser capaz de desarrollar una política de vivienda que haga que los ciudadanos no tengan que pagar un 40 por ciento de su renta.

Política territorial, constitución y regeneración democrática

Cayetana Álvarez de Toledo - PP Política económica fiscal y empleo

El PP aboga por frenar el catástrofico modelo andaluz del PSOE que quiere Sánchez llevar a toda España. «Este debate es una anomalía más de la España anomala del señor Sánchez. Debería ser un cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Casado. ¿Por qué no lo ha querido? Porque es el vanidoso útil del separatismo y un hombre de un coraje discutido y discutible».

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

El bloque político social generó un tenso enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo e Irene Montero. La representante del PP preguntó a la de Unidas Podemos si «le está acusando de defender el delito de violación». «Yo me atrevo a todo, señora Álvarez de Toledo, y he dicho lo que he dicho. No se puede decir a una mujer que tiene que dar consentimiento hasta el final», respondió Irene Montero. Álvarez de Toledo amenaza con ir a los tribunales tras el comentario.

En lo referido a los impuestos, la portavoz popular acusó a los socialistas de «asfixiar con más y más impuestos» a la población española. «Me entristece la resignación absoluta del PSOE respecto a los impuestos. Creen que no se pueden bajar. Se pueden bajar y crece la economía, hay más inversión, las familias pueden gastar».

Política territorial, constitución y regeneración democrática

Inés Arrimadas - Ciudadanos Política económica fiscal y empleo

Ciudadanos aboga por hacer que los contratos sean estables. «Queremos facilitar la contratación, no como la losa que pone el PSOE». Aboga por el alivio fiscal, menos duplicidades, menos burocracia y menos «chiringuitos políticos». En relación a los autónomos apuesta por mejorar la calidad de los autónomos y garantizar que los pueblos de la España vacía tengan «las mismas oportunidades».

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

La formación naranja reclama un Pacto Nacional por la Educación y «garantizar las pensiones de nuestra generación» y de las futuras, refiriéndose a su sobrino de cuatro años. Asegura que es necesario «fomentar la natalidad». Considera que «los populismos son muy dados a prometer y lo primero que hacen al llegar al gobierno es subir los impuestos a los autónomos, familias y pymes». Insiste en «recortar los chiringuitos políticos» y define al suyo como el partido «de la igualdad».

Política territorial, constitución y regeneración democrática

Irene Montero - Unidas Podemos Política económica fiscal y empleo

Para la formación morada el actual mercado laboral expulsa a las jóvenes. Apuesta por recuperar servicios públicos. España necesita empleo estable y acabar con la temporalidad y que los contratos sean indefinidos. «Bajemos el IVA a los productos de primera necesidad y subirlos a la banca y grandes empresas». Montero defiende una «fiscalidad justa» y que paguen más las grandes fortunas. «Los jóvenes no se pueden independizar porque los precios los decide un fondo buitra, Blackstone, el mayor casero de España», asegura Irene Montero.

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

Podemos centra su discurso en los servicios públicos, que los califica como «nuestra forma de vida». La formación morada considera que si un español se queda sin trabajo necesita un sistema público que le ayude a salir de esa situación. «El problema que tenemos en España es que hay fondos buitre que nos compran a cachos. Todas las cosas que implican defender nuestro modo de vida son posibles, pero entonces no puedes tener a ex ministros en compañías eléctricas», expone.

«¿De donde sale el dinero? De los 60.000 millones que nos debe la banca, pero a PP y Ciudadanos esto ni se les ocurre. Con esto hay dinero para pensiones, sanidad y educación...», asegura Montero.

Política territorial, constitución y regeneración democrática

Aitor Esteban - PNV Política económica fiscal y empleo

El PNV alerta del peligro claro de desaceleracion de la economía. Considera fundamental lograr una estabilidad institucional. Aboga por Impulsar la industria. Que sea moderna y con importantes avances en investigación.

Esteban recuerda que la mayor preocupación del CIS es el paro. «Nuestra visión para combatirlo es impulsar la industria, moderna, basada en i+D+I», afirma. Pidetocar la regla de gasto, de manera que el superávit de algunas localidades pueda ser empleado. No se pueden hacer anuncios -como el del diesel- sin preparar planes de transición.

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

«La tasa de abandono escolar es la menor en Euskadi. El PNV es quien consiguió que se subieran las pensiones. Hace falta acuerdo urgente en el pacto de Toledo para garantizar que se aplique el IPC a las pensiones», asegura el PNV.

Política territorial, constitución y regeneración democrática

Gabriel Rufián -ERC Política económica fiscal y empleo

Luchar contra las «puertas giratorias» y combatir la «compraventa de favores» con las energéticas de los distintos gobiernos. Desde ERC se critica el pago tardío a los autónomos y pide luchar contra «falsos autónomos». A su vez, reclama derogar las reformas laborales de PSOE y PP. Gabriel Rufián cita los desahucios y la pobreza infantil: «Esto es lo que rompe un país. Y por mucho que les digan, no una urna o que la gente vote, esto es realmente lo que rompe un país».

Política social, estado de bienestar, pensiones e igualdad

«500.000 desahucios en los últimos 12 años, 12 millones de pobres... esto es lo que rompe un país». El candidato de ERC asegura que ha promovido más de 300 propuestas sociales y que no se trata de independencia, sino de «dignidad».