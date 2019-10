Casado critica en Zafra al Gobierno por no evitar los aranceles de EE UU Casado, durante su intervención, junto a José Antonio Monago. :: ana magro «Nosotros sí sabemos cómo se llaman los productos», dijo el líder del PP aludiendo al error del presidente en funciones sobre el jamón ANA MAGRO/EFE ZAFRA. Miércoles, 9 octubre 2019, 08:05

El presidente del PP, Pablo Casado, dijo ayer que si gana las elecciones, España mantendrá «una relación privilegiada con los Estados Unidos, como siempre ha tenido el Partido Popular» para poder arreglar los problemas a los que se enfrentan sectores clave de la agricultura por culpa de los aranceles.

A su juicio, estos aranceles no son buenos tampoco para Estados Unidos, «pero sobre todo no lo son -afirmó- para un Gobierno de España que no ha sabido negociar, ni hacerse negociar y que presume, además, de no tener vínculos, ni relaciones para desbloquear la situación».

Casado hizo estas declaraciones durante su visita a la Feria Internacional Ganadera de Zafra junto al presidente extremeño de su partido, José Antonio Monago.

Monago dice que el campo extremeño debe ser del siglo XXI «y no depender solo de la meteorología»

El líder del PP abogó por «poder negociar de igual a igual, para dejarnos de soflamas en los mítines y arreglar los problemas del campo en Extremadura y del campo en España y para evitar que mil millones de euros se pierdan en el sector de la agroindustria», sobre todo en el sector vinícola y del aceite de oliva.

En este contexto, criticó las amenazas que ha lanzado el Gobierno español a Estados Unidos por aprobar los aranceles a productos agroalimentarios.

En su opinión, lo que debería hacer es «negociar por la agricultura, por la agroindustria y por la ganadería española» y puso como ejemplo la postura del presidente francés, Emmanuel Macron, para que los aranceles no afecten al champagne de ese país. «No me quiero olvidar tampoco del cava extremeño y de las reivindicaciones de ese sector para que defendamos las explotaciones de este vino fundamental cada vez más pujante en esta tierra», dijo también Casado.

El presidente del PP insistió en el compromiso de su partido con el campo y se mofó de la equivocación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su visita la semana pasada a la Feria de Zafra, en la que equivocó el jamón serrano con el jamón ibérico. «Nosotros sí sabemos cómo se llaman los productos, cómo son las razas y cómo son las necesidades de agricultores y ganaderos», agregó.

También se refirió a las negociaciones de la Política Agraria Común en el marco plurianual para los próximos siete años y dijo que se desconfíe del PSOE, porque «no se ha tenido una posición firme para influir a nivel internacional».

Ello a pesar de que, como aseguró, las negociaciones «se dejaron encarriladas» por parte de los exministros del PP, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina, para garantizar la llegada de 47.000 millones de euros a España.

Por último, se comprometió con el sector de la agricultura «a la hora de hacer infraestructuras que palien este tipo de inclemencias meteorológicas o por sequía o por gota fría en otras zonas».

En este sentido, destacó la importancia del sector primario para fijar población y que necesita el apoyo gubernamental para, entre otras cuestiones, desarrollarse tecnológicamente.

Por su parte, José Antonio Monago agradeció a Casado su visita a esta Feria «señera en el conjunto nacional e internacional», y que se haya acercado a la realidad extremeña, a su sector agrario y ganadero, «el santo y seña de nuestra comunidad autónoma». En este sentido, dijo que el campo tiene que ser «un campo del siglo XXI que no dependa solo de la meteorología, también de la acción de los gobiernos». Igualmente se mostró reivindicativo y exigió estrategias con herramientas para que los agricultores y ganaderos se puedan defender de los aranceles y la sequía. De la visita de Pedro Sánchez, que inauguró el certamen, dijo que «hubo discurso pero no compromiso, palabras pero no presupuesto, para atajar los problemas de nuestra comunidad».