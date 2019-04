Víctor Píriz: «Estamos abiertos a pactar solo con los que respeten la unidad de España» Víctor Píriz (PP) momentos antes de la entrevista. :: Casimiro Moreno Víctor Píriz Maya, el hombre de confianza de Casado en la región y número uno al Congreso del PP por Badajoz, cree que urge un plan contra la despoblación y ve más rival a Sánchez que a Vox J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Viernes, 26 abril 2019, 09:28

-Junto con el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, es usted uno de los hombres de Pablo Casado en Extremadura, ¿cómo surge esta afinidad?

-Es una cuestión generacional, de que compartimos espacio de trabajo como diputados en Madrid y también de cercanía ideológica y personal, por eso conectamos desde el principio, igual que con el secretario general Teo García Egea.

-¿Fue incómodo el proceso de primarias en el PP para quienes como usted tenían muy clara su opción?

-Lo fue para todos por ser una organización no acostumbrada a este tipo de procesos, pero creo que nos hizo más fuertes y nos ha traído un liderazgo joven y renovado y ahora estamos más unidos. Si hay corrientes en el partido yo no las conozco.

-¿Prefiere un gobierno en coalición o llegar a acuerdos puntuales con otras formaciones?

- Es pronto para hablar de esto pero sí sabemos con quién no vamos a pactar. Ni con Podemos que son la extrema izquierda, ni con el PSOE de Pedro Sánchez ni con los independentistas ni con Bildu. Más allá sí estamos abiertos a pactar con todos aquellos que respeten la Constitución y la unidad de España.

-Antes de las elecciones de Andalucía había debate sobre si el PP debía aliarse con Vox, pero ahora se ha naturalizado esta unión con la extrema derecha, ¿Qué fisuras cree que podrían surgir en este bloque?

-Tanto Ciudadanos como Vox son dos partidos constitucionalistas que defienden la unidad de España. Se ve natural pactar con los que quieren romper un país y antinatural pactar con alguien que apoya la Constitución, la Corona y nuestras instituciones. Después de las elecciones andaluzas se está viendo que el pacto está siendo positivo.

-¿El desmantelamiento de las autonomías que pretende Vox es una línea roja para el PP?

-Hay que acordarse de todo lo que planteaba Vox en Andalucía antes de las elecciones, pero luego fijarse en el acuerdo que firmó con el Partido Popular con Vox. La realidad te hace aterrizar y el estado de las autonomías es uno de los grandes acuerdos de la democracia. Lo que hay es que evitar duplicidades.

-El discurso de Casado es el de un Estado demasiado descentralizado, ¿cree que desde Extremadura se debería devolver alguna competencia al Gobierno?

-Casado se refiere sobre todo a educación, y en cuanto a Cataluña cree que esa gestión no se está haciendo bien porque se alecciona a los niños manipulándolos desde pequeños. Ahí es donde el Estado debe recuperar la gestión. Extremadura sí gestiona su educación y sanidad de manera eficiente y no existe este debate.

-Como diputado por Badajoz, ¿qué asuntos de la provincia incorporará a su agenda como prioritarios?

-La despoblación para nuestra provincia es un drama. Lo estoy comprobando estos días que estoy recorriendo pueblos. Se nos vacían, de ahí el programa 300 por cien, que significa el cien por cien de los pueblos con 300 megas de fibra óptica, el cual destruyó el partido socialista. Además, queremos que no cierren colegios y se garanticen servicios como una farmacia o un cajero. Por otro lado, el principal caballo de batalla seguirá siendo el ferrocarril. Me plantean la viabilidad del tren en Extremadura y yo les digo que por qué no se la planteaban cuando se hizo a Sevilla o Zaragoza. Soy de Talavera y también les digo que aquí se produce el tomate que se consume en Europa, pero no es competitivo porque sale por carretera.

-¿Siente que en el Congreso pesa más la disciplina de voto que el deseo de defender una región?

-Yo nunca he tenido ninguna limitación para defender mis temas extremeños. No se ha dado tampoco la situación en que tuviera que votar contra mi tierra. Entonces no sé lo que hubiera hecho. Los presupuestos que se aprobaron eran buenos para Extremadura.

- ¿Pedirá el PP que la UME vuelva a Badajoz en octubre a seguir retirando camalote?

-El problema del camalote es un problema medioambiental de primer nivel y hay que afrontarlo de raíz desde la investigación. Las competencias son de la CHG, pero si tiene que venir la UME pues que venga, pero creo que hay que trabajar para investigar cómo eliminarlo porque la batalla no puede ser solo retirarlo, eso es una derrota desde la I+D+I. Desde Extremadura hay que liderar estas investigación.

-La Ex-100 Badajoz-Cáceres era de la Junta y acaba de cederse al Estado para que el Gobierno la convierta en autovía. ¿Impulsará usted y su partido esta obra si gobiernan?

- Hace días veía una portada de 2004 con Ibarra poniendo esa primera piedra. Cada vez que hay campaña lo sacan los socialistas. Es una necesidad y debería estar hecha ya. Ahora mandan la autovía a Madrid y no lo entiendo. No voy a entrar en temas electoralistas del PSOE.

-¿Siente que Cataluña está eclipsando muchos problemas que tienen los ciudadanos?

-En el PP lanzamos propuestas todos los días. El que habla de Cataluña es el líder del PSC, que quiere un referéndum si un 65% de los catalanes está a favor de la independencia. Es el partido socialista el que mete a Cataluña en el debate.

-Más bien el PSOE es el único partido que huye de este tema porque le perjudica.

-Sí, pero pacta con el partido de Puigdemont y Rufián. Y aunque no le conviene, las declaraciones de Iceta (PSC) fueron esas. El que mete Cataluña en el debate es PSOE.

-¿Quién es más rival para el PP, Vox o el PSOE?

-Nuestro objetivo es quitar a Sánchez de Moncloa y recuperar esa España en la que se puede creer y donde los españoles pueden desarrollar su proyecto personal y profesional, algo que no tienen con Pedro Sánchez, que se ha dedicado estos ocho meses al márketing y a la publicidad. Nuestro rival es Pedro Sánchez y sus políticas.

-¿Cómo procesa usted las escuchas a políticos presuntamente promovidas desde Interior a través del excomisario Villarejo?

-Solo sé lo que contó Rubalcaba a Carlos Floriano en sede parlamentaria, cuando le dijo 'sé lo que habláis'. Me asustó que lo dijera Rubalcaba como ministro de Interior. Fernández Díaz (ministro de Interior del PP) lo niega, Rubalcaba no.

-¿Cree que lo que hizo Ángel Hernández con su esposa María José Carrasco, enferma, dejándola morir fue un acto de humanidad o un asesinato?

- Es una situación delicada y llegar a eso es un fracaso de los cuidados paliativos. Hay que trabajar para que esa situación no se dé. Mi partido no contempla la eutanasia.