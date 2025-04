Abascal tiende la mano al PP pero le pide escoger entre Vox o PSOE para negociar

Javier Arias Lomo Lunes, 29 de mayo 2023, 16:56 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

Santiago Abascal dibujó hoy las primeras líneas de la estrategia de negociación que PP y Vox deben iniciar a raíz de los resultados arrojados por las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. El presidente del partido de extrema derecha, que compareció en la sede de la formación y fue recibido entre los aplausos de diputados y dirigentes tras el excelente resultado cosechado –el partido irrumpió en todos los parlamentos y dobló sus votos–, hizo un llamamiento al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para construir una alternativa conjunta en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos donde ambas formaciones suman más que la izquierda.

Esa es la gran incógnita que sobrevuela ahora mismo en las filas de tanto Vox como de PP: de qué manera conseguir que los resultados de estos comicios se traduzcan en un cambio político de la mayoría de territorios. Las opciones para que esto suceda pasan por dos vías: que ambos partidos reediten el ejecutivo regional que ya forman en Castilla y León o que, como parece más remoto, los de Abascal se conformen con brindar sus votos a los populares para así evitar eventuales ejecutivos de izquierdas.

Respecto a esto último y si era capaz de garantizar que Vox obstaculizará la formación de ningún ejecutivo de izquierdas, Abascal subrayó que se trata de algo que «no depende solo de su partido» y recordó el mantra repetido en campaña: no regalarán sus votos ni aceptarán chantajes de nadie. No obstante, el líder de la formación, que empleó un tono menos duro con el PP del que ha acostumbrado en las últimas semanas, quiso «tender la mano» a Génova para construir esa ansiada alternativa y no hablar de exigencias».

La suma de PP y Vox desbancaría al PSOE del poder en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Aragón. También resultaría suficiente para que ambos gobiernen en la Región de Murcia o Cantabria. El dirigente vasco desveló ayer que ya se han producido los primeros contactos entre su equipo y el de Feijóo, aunque emplazó a los próximos días para mantener una conversación con su homólogo popular. Además, Abascal explicó que en su partido las negociaciones se centralizarán con instrucciones a sus candidatos desde Madrid y que el adelanto electoral anunciado ayer por Sánchez –los comicios se celebrarán ahora el próximo 23 de julio– no influirán ni distorsionarán los contactos entre ambas partes para la configuración de los gobiernos autonómicos.

Aunque la realidad es que el movimiento del presidente del Gobierno obliga en cierto modo a PP y Vox a pisar el acelerador y resolver la cuestión de la formación de gobiernos regionales lo antes posible. Todo para evitar que dichas negociaciones se solapen con la campaña electoral y las semanas previas a unas generales que, al igual que ha sucedido con el 28-M, pueden desembocar en una coalición entre PP y Vox en el Palacio de la Moncloa y apear a Sánchez del Gobierno.

«Hay un partido que ha ganado en muchas comunidades y ayuntamientos, pero no tiene mayoría para gobernar y debe elegir si pacta con nosotros o toma otro camino. Nuestra mano está tendida», aseguró Abascal antes de pedir «patriotismo, responsabilidad y altura de miras» a Feijóo. Es decir, desde Vox trasladan toda la presión a los populares y les instan a tomar la iniciativa de las negociaciones en los diferentes territorios para formar gobierno lo antes posible.

Abascal definió el adelanto electoral como «la única noticia positiva» anunciada por Sánchez en los últimos años. Aunque posteriormente dijo que se trata de una decisión que «solo obedece a intereses personales». La realidad es que el partido de la derecha radical debe ahora empezar a configurar las listas para esos comicios cuando no ha transcurrido tiempo apenas de una campaña electoral donde los dirigentes nacionales han echado el resto. Lo hará, eso sí, tras experimentar un crecimiento exponencial en comunidades y municipios que muy pocos alcanzaban a imaginar meses atrás a tenor de lo que pronosticaban la mayoría de encuestas –pasando en cuatro años de 500 concejales a más de 1.700 y logrando opciones de entrar hasta en seis ejecutivos–. «Es el momento de echar a Sánchez y nos vamos a entregar en cuerpo y alma», zanjó el dirigente vasco tras celebrar que «se devuelva la voz a los españoles tras cuatro años de mentiras».

Temas

España