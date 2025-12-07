La vivienda y los incendios forestales ganan protagonismo frente al tren y las autovías los programas electorales

Los programas electorales de los partidos que concurren a los comicios extremeños siempre inciden en las grandes materias de competencia autonómica, como sanidad y educación, ... pero también están sometidos a los asuntos que marcan la actualidad o que preocupan a los ciudadanos en un momento determinado. En esta ocasión, la vivienda es uno de los asuntos que más protagonismo ganan entre las propuestas de PP y PSOE.

Los socialistas insisten en una de sus propuestas de los últimos años, garantizar por ley que ninguna familia tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a vivienda y suministros. También sugieren que el 40% del parque público se reserve para jóvenes, familias monomarentales y personas vulnerables. Asimismo, se comprometen a construir mil viviendas a un precio de 90.000 euros en suelo público y rehabilitar 5.000 casas vacías.

Por su parte, los populares quieren continuar con medidas ya en marcha, como la construcción de más de 3.000 viviendas de protección oficial (sin un compromiso de plazo) y la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda «con una dotación histórica».

Junto a esto, los dos grandes partidos también se muestran sensibles a los incendios forestales que azotaron la región el pasado verano, con apartados específicos dentro de sus programas electorales. El PP plantea la creación de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Extremadura, «un equipo de intervención rápida, especializado y preparado para reforzar el operativo en los momentos críticos». El PSOE apuesta por un consorcio regional de prevención y extinción como centro coordinador.

Tren y autovías

Más protagonismo para estos temas supone menos para otros. Por ejemplo, el tren ya no ocupa tanto espacio en los programas como en anteriores campañas. Hace dos años, los populares recogían exigencias concretas al Gobierno central para la mejora de infraestructuras ferroviarias. Ahora apenas se reclama la conclusión del AVE y la reapertura de la Ruta de la Plata. El PSOE en 2023 también reivindicaba inversiones para la alta velocidad. Ahora esa cuestión no se menciona.

Tampoco aparecen las demandas para la construcción de autovías estatales, una cuestión que no compete a la Junta de Extremadura. Pero en 2023 tanto PSOE como PP incluyeron en sus programas el compromiso de exigir las inversiones pendientes para la conexión por alta capacidad entre Cáceres y Badajoz, así como las conexiones con Ciudad Real y Córdoba. Sin embargo, ahora los populares se centran en obras de carácter autonómico, de Badajoz a Olivenza y de Alconera a la A-66. En el programa de los socialistas ni siquiera se recoge la palabra autovía.