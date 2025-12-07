HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona quemada en uno de los incendios forestales del pasado verano en la región. HOY

Elecciones en Extremadura

La vivienda y los incendios forestales ganan protagonismo frente al tren y las autovías los programas electorales

PP y PSOE proponen nuevas medidas para combatir el fuego en el campo

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:44

Los programas electorales de los partidos que concurren a los comicios extremeños siempre inciden en las grandes materias de competencia autonómica, como sanidad y educación, ... pero también están sometidos a los asuntos que marcan la actualidad o que preocupan a los ciudadanos en un momento determinado. En esta ocasión, la vivienda es uno de los asuntos que más protagonismo ganan entre las propuestas de PP y PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  7. 7

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  8. 8

    El tormento de Guardiola
  9. 9 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La vivienda y los incendios forestales ganan protagonismo frente al tren y las autovías los programas electorales

La vivienda y los incendios forestales ganan protagonismo frente al tren y las autovías los programas electorales