Irene de Miguel habla con vecinos de Villanueva de la Vera este domingo.

Irene de Miguel habla con vecinos de Villanueva de la Vera este domingo. HOY

Elecciones en Extremadura

El ascenso de Irene de Miguel

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:09

En 2018 dijo que en Podemos los cargos «no se aferran a un sillón», pero Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, ... afronta este 21 de diciembre sus terceras elecciones como candidata y una década como diputada. Quienes vienen de Podemos ya no hablan de la casta. Quizás porque se han convertido en parte de lo que detestaban, quizás porque cuatro años no son suficientes para el cambio que prometen.

