«¿Quiere usted conocer o hablar con María Guardiola?»

J. M. M. Martes, 9 de diciembre 2025, 13:37 | Actualizado 13:59h. Compartir

¿Le gustaría a usted conocer o hablar personalmente con María Guardiola? Esa es la pregunta que desde el equipo de campaña para las elecciones del 21-D de la actual presidenta de la Junta de Extremadura están haciendo a algunos extremeños. Aunque solo a los que descuelgan el teléfono pese a no conocer el número desde el que les están llamando.

Y si la respuesta es afirmativa, en la misma conversación telefónica aseguran antes de colgar que «en los próximos días podrás contactar con María Guardiola». Eso sí, dejan claro que será la candidata popular a la Presidencia de la Junta la que establecerá ese contacto.

Antes de llegar a esa cuestión, la persona que llama, con acento extremeño y desde un número con prefijo de Badajoz, repasa brevemente las principales propuestas del PP regional para las elecciones en Extremadura del 21-D: bajada de impuestos, servicios públicos, apoyo a los autónomos y Almaraz.

Desde el PP son personas las que llaman a los ciudadanos, mientras que la publicidad electoral del PSOE se hace mediante grabaciones

Lo hace en unos 30 segundos. De manera clara y pausada, pero concisa y con mensajes breves: «Inversión histórica en servicios: propone la mayor inversión en Sanidad y Educación de la historia para llegar al mundo rurtal y a las cudades», es uno de ellos.

También tiene tiempo la integrante del equipo de Guardiola, como se identifica la persona que efectúa la llamada, en nombrar varias veces a la candidata, pero no se cita en ningún momento a la formación política a la que pertenece, es decir no se llega a mencionar al PP.

Sí asegura además que «garantiza que la Junta pagará los dos primeros meses de baja por enfermedad a los autónomos» o que «es clave la defensa de la central nuclear de Almaraz y el empleo en la comunidad autónoma».

Grabaciones

Igualmente el PSOE extremeño se ha lanzado a hacer campaña a través de llamadas telefónicas. En este caso no es una persona la que está al otro lado del teléfono al descolgar, sino que se se trata de una voz pregrabada.

Ampliar Miguel Ángel Gallardo, en el acto de inicio de campaña en Mérida. Hoy

Y no es una única grabación, son diferentes las que pueden escuchar aquellos que descuelguen su móvil. En ellas se mencionan algunos de los puntos del programa electoral que Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la Presidencia de la Junta, ya presentó hace alguna semana. Servicios públicos, igualdad, la crisis de la vivienda se cuelan entre esos temas.

También la Sanidad tiene una importante presencia en las promesas electorales que hizo Gallardo. En una de las grabaciones se insiste en los problemas que actualmente hay con las listas de espera sanitarias en la región y en la propuesta que garantiza que no se superarán ciertos plazos en función de las pruebas o citas.

En este caso, todas las llamadas finalizan con el lema que el PSOE de Extremadura ha elegido para esta campaña: «Hazlo o lo harán», concluye la voz.