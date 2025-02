Un café, 7 dólares

Mucha gente se pregunta, a ambos lados del Atlántico, cómo un político como Donald Trump, con su discurso faltón y de tan poca mesura, pueda ganar las elecciones de la primera potencia del mundo. No es que sus votantes sean unos extremistas, que los hay, ... o que estén locos, no. En su mayoría son gente normal y que, además, se considera de centro.

La campaña del partido republicano ha tenido un mensaje muy claro, y repetido hasta la saciedad: economía y emigración. Y ha calado. A los votantes de Trump no les importan tanto sus exabruptos, que en su mayoría no comparten, lo que les importa es, simplemente, llegar a fin de mes. En un país con tan pocas ayudas públicas, el bolsillo manda, y manda mucho.

La inflación ha dañado seriamente la economía de las familias. El precio de la cesta de la compra y la vivienda han subido exponencialmente en estos cuatro años. Un café con leche cuesta siete euros cuando antes eran cuatro, un tarro de mermelada, igual. O las verduras. Es verdad que la situación económica había mejorado mucho con Biden en este último año, con un paro en mínimos históricos y la inflación controlada, pero esta mejora ha llegado tarde. Las políticas de Biden, o no se han visto o no se han explicado muy bien.

Y esto ha pesado mucho en la campaña de la candidata Kamala Harris. Una buena candidata a mi entender, inteligente y con una trayectoria personal y profesional más que suficiente, pero que llegaba a las elecciones con poco tiempo por delante para darse a conocer y como vicepresidenta de un gobierno que no despertaba mucho entusiasmo entre los votantes. Hace cuatro años Joe Biden se presentaba como el candidato del cambio y la serenidad, tras cuatro años de turbulencias, y pudo crear una ola de votantes que lo llevó a la Casa Blanca. Pero ahora era diferente. Trump era el 'underdog', un candidato que, pase lo que pase, obtiene millones de votos.

Da mucho respeto, por no decir miedo, un gobierno de Donald Trump con la Cámara de Representantes y el Senado controlados por su partido. Y también, no lo olvidemos, el Tribunal Supremo. ¿Se van a resentir los derechos civiles? ¿Optará el partido republicano por la templanza y por sanar heridas o por la venganza? Ya se verá. Pero no pinta muy bien. Las políticas de Trump, asumo, se notarán mucho en la deshumanización del trato a los migrantes, en las políticas de género y medioambientales, y darán seguramente alas a los populismos en el mundo entero.

Por otro lado, habría que preguntarse si este triunfo representa un cambio de ciclo hacia una sociedad más escorada a la derecha, de un agotamiento de las ideas progresistas tal y como se entienden ahora, tras los ocho años de Obama y los cuatro de Biden, con el intervalo de los cuatro años anteriores de Trump. Ya antes de las elecciones se adivinaba una regresión o reformulación de las políticas 'woke'. La izquierda en Estados Unidos también ha de reflexionar. ¿Por qué ese divorcio tan fuerte con el medio rural? ¿Por qué muchos votantes los ven como un partido de élite mientras que un multimillonario como Donald Trump es capaz de llegar al corazón de gente trabajadora y con pocos recursos?

La victoria de Harris nos encaminaba a un futuro más previsible y la de Trump crea muchas interrogantes. Aunque mis amigos en Nueva York ya tenían un plan B desde el principio, por si ganaba Trump. En esto, los estadounidenses son muy prácticos. Si gana Harris será histórico, una mujer afroamericana como presidenta. Un nuevo tiempo. Si gana Trump, resiliencia y creatividad. Ante el autoritarismo, más empatía y diversidad. Como me dijo un joven en Filadelfia, entre la utopía y la distopía hay muchos caminos intermedios.