Ciudadanos dice que en Cáceres unirá con un vial Montesol y Aguas Vivas Miembros de la candidatura de Ciudadanos en Montesol. :: cedida Su candidato a alcalde, Francisco Alcántara, se reunió ayer con la asociación de vecinos de Montesol REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 12 mayo 2019, 08:42

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Cáceres,

Francisco Alcántara, ha criticado ayer que el PP no haya trabajado para la construcción del vial de conexión entre Montesol y Aguas Vivas por la calle Calatayud. «Cuando lleguemos al gobierno municipal -dijo- será una de las primeras medidas que pongamos en marcha, así como muchas otras para mejorar la situación de los barrios de la ciudad abandonados por el equipo de Gobierno». El candidato se lo prometió ayer al presidente y miembros de la junta directiva de la asociación de vecinos de Montesol, con los que se reunió Francisco Alcántara y otros miembros de su candidatura al ayuntamiento de Cáceres.

Los vecinos de Montesol le han indicado que necesitan actuaciones en materia de accesibilidad en vías principales y parques, así como el mantenimiento del parque canino que vienen reclamando desde hace meses, teniendo que limpiarlo ellos mismos para evitar que se convierta en un foco de infecciones. También demandan la construcción de las instalaciones deportivas que están pendientes de ejecución, y una sede para la asociación donde poder reunirse y realizar actividades para los vecinos.

Ciudadanos transmitió a la asociación de vecinos que su programa de barrios recoge, como actuación prioritaria a realizar dentro de las 100 medidas en los primeros 100 días de gobierno, el vial de conexión entre Montesol y Aguas Vivas, «y así lo haremos cuando lleguemos al gobierno municipal - afirmó Alcántara -. La situación de este barrio no es única sino que se repite por toda la ciudad, y todo ello por la dejadez del equipo de Gobierno, que no atiende las demandas y reclamaciones de sus ciudadanos. Dicen a todo que sí, pero no hacen nada porque no tiene voluntad por solucionar problemas básicos de nuestros ciudadanos».

Visita a Divertea

Miembros de la candidatura de Ciudadanos también visitaron ayer la sede de la asociación Divertea, para conocer sus instalaciones y el trabajo que realizan. Según Ciudadanos, Divertea lo forma un gran equipo de profesionales, de perfiles muy diferentes, que desde hace años realizan una labor importantísima para ayudar a personas con autismo y su entorno. «Están consiguiendo de una manera exitosa unos progresos que les permiten una rápida evolución en sus patologías -aseguran-. En un centro con unas instalaciones de última generación que permiten la realización de un trabajo pionero en España y única en Extremadura, lo cual queremos poner de relieve».

Ciudadanos les ha agradecido la labor que realizan y les han señalado que van a trabajar, «para la puesta en marcha del Plan de Inclusión que propusimos en esta legislatura. Fue una de las primeras mociones y no se ha terminado en cuatro años porque al PP no les preocupan estos colectivos, como ha quedado demostrado con el nulo interés para concluirlo».