Óscar Puente apuesta por la abstención del PSOE para aislar a Vox

Javier Arias Lomo Lunes, 14 de febrero 2022, 13:02 | Actualizado 13:24h.

La primera voz que pide al PSOE abstenerse para que Vox no forme parte del próximo Ejecutivo autonómico junto al PP en Castilla y León no ha tardado en llegar. El socialista Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha defendido esta mañana en el programa de 'Al Rojo Vivo' que el PSOE facilite la investidura de Alfonso Fernández Mañueco y evite así que los populares requieran del apoyo de los de Abascal en la región.

Puente defiende que «si al final el PP se echa en brazos de Vox, que eso no se produzca porque el PSOE no ha ofrecido una alternativa». «No podemos decir que Vox es un peligro para la democracia y la convivencia y al mismo tiempo no ofrecer una alternativa. Nos tenemos que distinguir del PP. Hace dos años y medio nos tenían que haber dejado gobernar. Tenemos que ser lo contrario a ellos».

Unas manifestaciones que el dirigente socialista ha realizado a título personal y que parecen lejos, por ahora, de que se reproduzcan también en Ferraz. Aunque el alcalde vallisoletano sí cree que otros miembros del PSOE compartirían su mismo punto de vista. La vicesecretaria de los socialistas, Adriana Lastra, por su parte, cargó ayer contra el «rotundo fracaso de la apuesta» de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco en estos comicios.

Temas

España