Vox confía en atender «el voto de auxilio»

«El sábado pondré al día el trabajo atrasado, que tengo muchísimo»

¿Qué hará el sábado, primer día libre tras dos semanas de campaña? «Intentaré trabajar», contesta el candidato de Vox a la Junta. «Tengo muchísimo trabajo atrasado –añade Pelayo Gordillo. La campaña electoral no me deja cumplir con mis otras obligaciones. Yo no vivo de la política sino de la empresa familiar que llevamos entre mis hermanos y yo. Y mi falta se nota. Mis hermanos ya no dan de sí. Pero bueno, son unos días y luego ya se estabilizará todo».