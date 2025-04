Vox cede al grupo parlamentario el poder que recaía en las dos provincias

Las conversaciones entre Santiago Abascal (Vox) y Alberto Núñez Feijóo (PP) empezaron este mismo lunes para analizar el nuevo tablero político que deja el 28- ... M, o lo que es lo mismo, repartirse en botín tras el revolcón que las urnas han dado a los socialistas. En Extremadura, pese a ser el PSOE el partido más votado, PP y Vox tendrán que sumar apoyos para una investidura que vendrá precedida de una dura negociación pues Guardiola ha reiterado, ayer por última vez, que no quiere a Vox en su gobierno.

Pero desde el partido de Abascal creen que el PP «deberá bajar a la realidad» y consideran que la convocatoria de Sánchez de elecciones generales el 23 de julio les da ventaja en la búsqueda de un acuerdo. Se basan en que Guardiola no se puede permitir no estar presidiendo la Junta dentro de un mes si quiere poder sumar en las generales al proyecto que presente Feijóo.

Vox aún no ha concretado sus exigencias, pero las opciones son varias. La vicepresidencia de la Junta de Extremadura, como en Castilla León, donde en marzo de 2022 sacaron 13 de 81 diputados (allí procuradores); una o varias consejerías; o bien la presidencia y puestos clave en la Mesa de la Asamblea para ganar en visibilidad y tratar de marcar agenda serán algunas de las aspiraciones que podría poner Vox sobre la mesa del PP extremeño para sacarle partido a sus cinco diputados obtenidos el domingo, cuando el PP sacó 28 escaños de 65.

En Vox Extremadura no han hablado aún sobre qué pedirán a cambio porque Abascal considera que aún no toca. La que ha dado un paso para ser lo más autónoma posible en la legislatura es Guardiola, que le ha pedido al PSOE que se abstenga en su investidura para no depender del Vox. Si apostara por gobernar en solitario, la legislatura que afrontará la presidenta del PP estará continuamente condicionada por los escaños de Vox, que sumados a los del PP dan la mayoría absoluta, para ir sacando presupuestos y leyes adelante.

PP y Vox se han lanzado puyas en campaña y chocan en asuntos como feminismo o derechos LGTBI

Hasta el momento, no se puede decir que entre Vox y el PP extremeño haya la armonía necesaria que se supone entre dos aliados necesarios. Los asuntos en los que más chocan ambas formaciones son la defensa de la mujer, el derecho al aborto y la visión de los derechos LGTBI, que para Guardiola no son negociables. Al inicio de la última campaña Abascal acusó durante un mitin en Aragón a la líder del PP extremeño, sin nombrarla, de tener «unas líneas rojísimas». Luego Guardiola le replicó a Abascal que debería estar haciéndole oposición a Vara, no a ella.

Reorganizar el liderazgo

El resultado de este domingo también obliga a reorganizar el partido. Vox se organiza de manera provincial, pero desde el mismo momento en que constituyan su grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura esto cambiará y el mando será cedido a Ángel Pelayo Gordillo.

Gonzalo Pozo, empresario de Montijo, preside la estructura en la provincia de Badajoz desde octubre y Óscar Fernández la de Cáceres, con sendos responsables de organización que son el equivalente a a dos secretarios generales. De este modo, por provincias, según justificaban desde Vox, estaban mejor conectados con el territorio y sus dos presidentes provinciales reportaban directamente al diputado en el Congreso de su circunscripción.

Ahora este modus operandi va a variar. El Grupo Parlamentario, con Pelayo Gordillo al frente, despachará con el partido en Madrid para marcar estrategia. De 60 años, este empresario ya tiene experiencia en política. Y aunque desde Madrid habrá directrices, tanto para el PP como para Vox, él será quien conduzca la negociación con María Guardiola como responsable del PP extremeño y aspirante a presidir la Junta.

Sus cinco diputados

¿Quiénes son los otros cuatro diputados que acompañarán a Ángel Pelayo Gordillo en la Asamblea? De los 29 diputados por Cáceres Vox ha sacado dos, y de los 36 por Badajoz, tres.

Por Badajoz, el primer diputado que sacó Vox fue Ángel Pelayo Gordillo, el más conocido porque fue su candidato a presidir la Junta y por tanto ha liderado esta campaña. Tiene 60 años y hasta el pasado 1 de febrero no fue confirmado como cabeza visible del partido de Abascal en Extremadura cuando ya estaban confirmados los candidatos d ellas municipales en Badajoz y Cáceres. Gordillo es su apellido y la gente se refiere a él como Pelayo. Se afilió a Vox en 2019, pero procede del PP, donde ya conoció la gestión en política en el equipo de Gobierno del popular Pedro Acedo entre 2011 y 2015, tiempo en el que se hizo cargo de las concejalías de Cultura, Turismo, Museos y Limpieza, entre otras. Con las siglas de Vox también ha sido concejal en Mérida, pero en la oposición. Como profesional, está vinculado al sector agrícola y ganadero y tiene una empresa familiar.

Junto a él por la circunscripción pacense han salido elegidos dos diputados más. Javier Bravo Arrobas, de 51 años, es abogado en Badajoz capital. Aficionado al campo, también tiene relación con Olivenza. Sonó el año pasado como posible candidato a la alcaldía en la capital pacense, pero finalmente el partido lo integró en la lista a la Asamblea. Desde esta institución en Mérida, el partido lo ve como un representante de los intereses de la ciudad de Badajoz.

El otro escaño ha sido para Juan José García García, de 50 años. Doctor en Ciencias desde el año 2000, ejerce de profesor en Enfermería en el centro universitario de Mérida en la Universidad de Extremadura, donde pertenece al departamento de Fisiología. Imparte Bioquímica y Biofísica. Biólogo de formación, es el único independiente y ha sido fichado por sus conocimientos en el ámbito de la biosanitario, la docencia y la investigación.

Óscar Fernández Calle, de 47 años, conoce el sector sanitario como visitador médico como gerente de una multinacional. También por la provincia de Cáceres ha salido elegido Álvaro Sánchez Ocaña Vara, de 33 años, licenciado en Historia e Historia del Arte y profesor de secundaria.