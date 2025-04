Vox califica de «magnífico resultado» los tres concejales en Almendralejo

G. C.

GLORIA CASARES Martes, 30 de mayo 2023, 09:00

En Almendralejo la nueva Corporación municipal que se constituirá el día 17 de junio tendrá un escenario diferente tras unas elecciones en las que lo más llamativo es la mayoría absoluta del PSOE, la subida de Vox con tres ediles y la desaparición del partido que ha gobernado con tres concejales, Ciudadanos. El PP sigue con el mismo número de concejales, seis.

La cabeza de lista de Vox y concejala, Eloísa Gracia, cree que el éxito electoral logrado este domingo, multiplicando por tres los votos recibidos en las urnas, hasta más de 2.128, se debe a las propuestas realizadas durante la campaña. «La ciudadanía nos ha dado el apoyo que nosotros estábamos solicitando a través de nuestro trabajo en estos cuatro años y de la campaña que hemos hecho».

La política calificó de «magníficos los resultados» que le van a permitir formar grupo político con tres concejales en lugar de uno, dando entrada en la Corporación municipal a Guillermo Plano como número 2 y a Gema Martínez como número 3. «Estamos supercontentos, tremendamente emocionados porque la respuesta ha sido muy buena». En su opinión, «el proyecto político de Vox se inició cuando entramos en el Ayuntamiento y ahora lo hemos reforzado, con lo cual, independientemente de los resultados de otros partidos, creemos que vamos a ser importantes y nuestras propuestas se van a escuchar.

Decepción en Ciudadanos

La cara opuesta es la de Ciudadanos, que no solo sale del Gobierno, sino que lo hace también de la Corporación, puesto que los 708 votos logrados no son suficientes para obtener un concejal. Su cabeza de lista y teniente de alcalde en esta legislatura, Juan Arias, anuncia que el proyecto político de Cs seguirá adelante en la ciudad. Además, se compromete a seguir trabajando con propuestas para mejorar Almendralejo. Arias reconoció que es una decepción. «No es que hayamos bajado de ediles, es que no tenemos la confianza que parecía que sentíamos en la calle», aunque también culpó de esta situación a la deriva de Cs a nivel nacional.

En el Grupo Socialista siguen los mismos concejales, pero entrará en la Corporación Francisco Javier Arroyo.