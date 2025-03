Vara confía en el voto urbano para repetir

Vara: «PP y Vox votan a piñón, el voto oculto es progresista»

Vara está convencido de que ganarán las elecciones del día 28 de mayo «si somos capaces de movilizar el voto oculto que estamos seguro es progresista porque la derecha, el PP y Vox votan a piñón fijo y el voto progresista es más sobre proyectos, más meditado. El votante de izquierdas necesita que se le convenza, que se le demuestre, que se le enseñe un proyecto, no vale con un gesto, una foto o una frase. Necesita saber que va a votar algo que merece la pena para seguir construyendo una sociedad mejor. Eso lleva algún tiempo y las campaña tenemos que dedicarlas a esto». Por otro lado, Vara no se cree que el 12% de quienes votaran al PSOE en 2019 piensen votar al PP el día 28, como reveló la encuesta de Gad3 que publicó este diario el lunes. «Somos conscientes de que en los grises y en la parte más centrada de la sociedad hay gente que cada vez vota una cosa y eso no puede ser nunca malo (...) a los que tienen alguna duda les digo que no hay nada que otorgue más estabilidad política a un territorio que las mayorías. Que con su voto piense que hay que gobernar y hay que elegir entre la estabilidad y los líos».